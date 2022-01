Dodik: Nema mogućnosti da Srpska prihvati indirektni izbor

SARAJEVO - Lider SNSD-a Milorad Dodik rekao je da neće ići na pregovore o Izbornom zakonu BiH jer je to stvar Federacije BiH, te da ne treba trošiti vrijeme jer nema mogućnosti da Republika Srpska prihvati indirektni izbor.

Dodik je, nakon sastanka predsjednika stranaka vladajuće većine u Srpskoj sa višim zvaničnikom Ministarstva spoljnih poslova SAD zaduženim za izbornu reformu u BiH Metjuom Palmerom i direktoricom pri Evropskoj službi za spoljne poslove Angelinom Ajhorst, rekao da je ključno pitanje Izborni zakon i izborna reforma koja ga definiše.

"Mi iz većinske koalicije u Republici Srpskoj imali smo razgovor. Koliko smo razumjeli, razgovor će se obaviti i sa predstavnicima opozicije iz Srpske. Oni su nam iznijeli svoju tehničku agendu da obave ovdje razgovor ujutro sa Interresornom grupom, a onda se sele u Neum", rekao je Dodik.

On je dodao da će Palmer i Ajhorst pokušati da nađu rješenje.

"U Neumu će pokušati da dobiju određena olakšenja koja se referiraju na dvije stvari, odnosno Predsjedništvo BiH i Dom naroda FBiH. Ono što oni smatraju da će biti neophodne neke male izmjene Ustava, kako oni to kažu, kako bi se obezbijedilo da se donese taj novi izborni zakon. I to naravno ne može bez nas. Mi smo zainteresovani da za rješenja vezana za Dom naroda u FBiH, jer smo svih ovih godina bili potpuno diskriminisani kao narod u Federaciji. I u tom pogledu gledaćemo na koji način će biti predložene promjene, da vidimo i da bude omogućeno da Srbi mogu birati delegaciju. I ta delegacija u pravilu ima popunu kakva se predviđa Ustavom, a ne da bude od 17, deset, devet, kako jue to bilo", rekao je Dodik.

Dodik je rekao da je na današnjem sastanku prvi put razgovarano o Domu naroda PSBiH i načinu izbora predstavnika.

"Narodna skupština Republike Srpske ima pravo da izabere svoju delegaciju i Republiku Srpsku mogu predstavljati i drugi, ne samo Srbi. Da li će doći BiH u takvo stanje, to je stvar procesa. Ali, u Republici Srpskoj je propisan način izbora i Srpska će svojom skupštinskom većinom birati svoju delegaciju. Ne tvrdim da neće biti drugih naroda u toj delegaciji", rekao je Dodik.

(RTRS)