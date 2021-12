Dodik: Ni ja, ni Srpska ne uvlačimo Srbiju u destabilizaciju i ne prijetimo ratom

BEOGRAD - Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik rekao je večeras da da on sigurno nije taj koji prijeti ratom, te odbacio optužbe da on ili Republika Srpska uvlače Srbiju u destabilizaciju.

"Ja sigurno nisam taj koji prijeti ratom. Ali takva je atmosfera stvorena... A ova priča kako ja 'guram' Srbiju u nešto - ja veoma dobro vodim računa da ne dođe do problema i da ne dođe Srbija u probleme. Ja ne očekujem ništa drugo, osim da Srbija razumije ovu situaciju", istakao je Dodik.

On je dodao da veoma cijeni to što predsjednik Srbije Aleksandar Vučić radi i što je čini vezano za ekonomski razvoj Srbije i što je pozicionirao Srbiju na sasvim novim osnovama na međunarodnom planu.

"Ja nisam taj, niti je Republika Srpska ta, koja vuče Srbiju u bilo šta. Mi očekujemo da Srbija, kao garant Dejtonskog sporazuma razumije ono o čemu se radi i da na pozicijama međunarodnih odnosa pokuša da sve učini da to objasni. I to Srbija i čini", rekao je Dodik za TV "Prva".

Navodeći da Srpska ne traži od Srbije oružje, niti to želi, Dodik je zapitao zašto bi neko napao Srbiju, ako nekome Srpska nije po volji.

"To je glupost. Neko ovdje (u Srbiji) pokušava da unese u javni govor takve budalaštine, koje apsolutno ne stoje", naglasio je on.

Komentarišući izjavu Aleksandra Vučića da će se Srbija usprotiviti sankcijama protiv bilo koga u Srpskoj, Dodik je rekao da se taj stav čuo od predsjednika Srbije veoma jasno i da to veoma cijeni.

Što se tiče BiH i povlačenja nadležnosti Republike Srpske, Dodik je rekao da je za BiH jedini lijek secesija, te ponovio da on ne izaziva rat, nego govori o formalno-pravnom pitanju.

"Šta je nama alternativa, da predamo sve... Ako mi nismo formalno-pravno u pravu, zašto se neko ne bori formalno-pravnim mjerama, nego se bori sankcijama i prijetnjama ratom. Ja ne izazivam rat. Ja sam rekao - ovo je formalno-pravno pitanje", kaže Dodik.

Dodik je, što se tiče Kristijana Šmita, rekao da visoki predstavnik nije međunarodne zajednice, nego potpisnika Aneksa 10 Dejtonskog sporazuma, a to su Republika Srpska, Federacija BiH, Srbija, Hrvatska i neka, kako je rekao, Alijina BiH, koja se tada uvažavala, jer je bila priznata od Amerike.

Dodik je podsjetio da u Aneksu 10 piše da strane potpisnice Dejtonskog sporazuma biraju visokog predstavnika, koga kasnije relevantnom rezolucijom potvrđuje Savjet bezbjednosti UN.

"Sad mi treba svakog ko naiđe kod nas, i kaže - ja sam visoki predstanvik - da ga prihvatimo i kažemo - izvoli donosi zakone, radi od nas šta hoćeš? Od šest visokih predstanvika, četiri su bili Nijemci i Austrijanci, pa što nemamo sređenu BiH?", upitao je Dodik.

On je podsjetio i na izjavu nove šefice diplomatije Njemačke koja kaže da ljudi u BiH treba da se nauče da žive bez predznaka, što znači nacionalnog predznaka.

"Eto, ja neću da se naviknem. Ja ostajem Srbin", naglasio je Dodik.

Dodik je ponovio da Šmit nije prošao Savjet bezbjednosti.

"Ako želite da imate visokog predstavnika, onda ide rezolucija koja kaže da se on potvrđuje. Ali te odluke nema i zato Šmit nije visoki predstavnik", rekao je Dodik.

On kaže da su dva člana Predsjedništva BiH Šefik Džaferović i Željko Komšić primili muslimanske ratne generale ratne Armije RBiH, muslimanske vojske, a ne Oružanih snaga BiH.

Govoreći o svom nedavnom susretu sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, Dodik je rekao da je Putin veliki predsjednik i veliki državnik, čovjek, koji nikada od njega nije tražio da nešto učini zato što je nešto pomagao ekonomski, za razliku od ovih sa Zapada koji su uvijek tražili neki politički ustupak.

"Putin je jedan veoma veliki gospodin, čovjek koji u sebi ima više nacionalnosti, nego svi drugi koje sam upoznavao na nekim drugim mjestima. Putin nikada nije tražio da se nešto uradi protiv drugih ili trećih", kaže Dodik.

On je naveo da mu je Putin rekao da Rusija podržava međunarodne sporazume, Dejtonski sporazum, teritorijalni integritet BiH, ali isto tako podržava pravo konstitutivnih naroda i entiteta da se unutar toga dogovaraju, a ne da visoki predstavnik nameće zakone i rješenja.

"I ja se slažem s tim", dodao je on.

Dodik je podsjetio da su Opšti okvirni sporazum potpisali Slobodan Milošević, Alija Izetbegović i Franjo Tuđman, a da je svih 11 aneksa Dejtoskog sporazuma potpisala Republika Srpska, te da je Venecijanska komisija rekla da Srpska ima međunarodni suvrenitet, jer je potpisala međunarodni sporazum.

Srpskoj ne daju da bude uspješna, a BiH je nemoguća država

Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik rekao je sinoć da je BiH nemoguća država i eksperiment onih koji su u to zaljubljeni i koji su napravili karijere na neistinama protiv Srba i Republike Srpske.

Govoreći o toj praksi, Dodik je podsjetio da se to odnosi i na slučaj "Markale", za šta su optuženi Srbi, iako se pokazalo da to nisu učinili, ali su, uprkos tome, uvedene sankcije srpskom narodu, dok je NATO na bazi tih laži bombardovao Republiku Srpsku.

"Ja sam to onima koji nas napadaju rekao u lice, navodeći da je tadašnji general UNPROFOR-a tvrdio da Srbi nisu ispalili granatu na Markale, a to je u svjedočenju u Haškom tribunalu potvrdio čovjek iz međunarodne vojne misije", rekao je Dodik za Televiziju "Prva".

Tada mu je, kako kaže, jedan dobronamjeran Amerikanac rekao da je više od 400 ljudi napravilo karijere u američkoj administraciji na priči o Bosni i pitao ga da li zaista misli da može da ugrozi njihove karijere.

"Vidjeli smo šta Amerika misli kada je Donald Tramp bio predsjednik. A u ovoj sadašnjoj administraciji vraćaju stare Klintonove ljude da sprovode onu istu politiku kakvu su (u ratu) vodili u BiH", rekao je Dodik.

On je ukazao da se u BiH uvijek dešava isto i da se, kako je objasnio, sve svodi na to da se ide na urušavanje Republike Srpske, da joj se ne dozvoli da ima svoje institucije i da se ekonomski zatvori, a njeni rukovodioci okrive kako ne bi mogli da je razvijaju.

"Ali, mi smo mnoge stvari napravili. Svojim potencijalima smo napravili i 120 kilometara puteva. Republika Srpska je usvojila budžet za 2022. godinu, a BiH nije ni za ovu. I to sve govori o održivosti, odnosno o činjenici da je Srpska jedina održiva u BiH", istakao je Dodik.

Prema njegovoj ocjeni, svi ti argumenti, iz ugla onih koji rade na urušavanju Republike Srpske, idu za tim da Srpska mora da se napadne, jer ona po njima ne smije biti uspješna, već neuspješna.

"A onda se ide i dalje, pa ako Milorad Dodik nije bio ratni komandant koji je bio osuđen za ratne zločine, onda ga pakujte u neku priču o korupciji. I to rade 15-20 godina, od kada sam ja funkcioner. Nema čovjeka u Republici Srpskoj koji je prošao više sudskih postupaka za korupciju od mene, a ja imam samo jednu presudu za prekoračenje brzine, što sam platio", zaključio je Dodik.

Bošnjaci grade nacionalni mit na laži

Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je da je priča o genocidu u Srebrenici obična manipulacija i da nije tačno da su u Srebrenici stradali samo Bošnjaci, nego su stradali i Srbi u gotovo identičnom broju.

Dodik je izjavio da je priča o genocidu u Srebrenici obična manipulacija, na osnovu koje se želi prikazati da su Srbi genocidaški narod, a da je Republika Srpska genocidna tvorevina, što nije tačno.

"Kao što Srbi imaju kosovski mit, na bazi čega su formirali svoj nacionalne osobenosti, okupljali se oko toga vijekovima, o tome pričali i istinite i neistinite priče, tako i muslimani Bošnjaci koji su tek bili u konstituisanju, pokušavaju preko Srebrenice da naprave neki svoj nacionalni mit, ali koji je naravno lažan", rekao je Dodik za TV "Prva".

On je istakao da je lažna činjenica da su u Srebrenici samo stradali Bošnjaci, što nije tačno, nego i Srbi u gotovo identičnom broju.

"Kada uzmete podatke i vidite na koji način je to pravljeno, onda vidite da se sve stradanje Bošnjaka svelo na Srebrenicu, pa i ona iz 1992. do 1995. godine na period od 11. do 18. jula 1995. Izuzeli su tu priču o stradanju Srba i odjednom se problematizuje samo stradanje Bošnjaka", rekao je Dodik.

On je istakao da Bošnjaci jesu stradali i niko normalan ne može to da spori, ali niko normalan ne trebalo da spori ni to da su stradali Srbi u tom srebreničkom kraju, i to njih 3.400 po nalazima nezavisne komisije.

"U isto vrijeme kada je međunarodna zajednica formirala Komisiju za Srebrenicu, formirana je i Komisija o stradanju u Sarajevu, koja nije uradila ništa i sve se svelo na Srebrenicu, zbog čega je došlo do potpune manipulacije tim događajem", rekao je Dodik.

On je negirao da su Srbi genocidan narod, naglasivši da ako je nad bilo kime učinjen genocid, učinjen je nad Srbima.

"U Republici Srpskoj nema nikoga koga potražuje bilo koji sud da je učestvovao u zločinima u Srebrenici. Svi su privedeni sudovima i presuđeni i dobili doživotne i dugogodišnje kazne zatvora i na to bi trebalo da se stavi tačka, ali tačka se ne stavlja. Ne bi zatvorili Haški tribunal da ima neko koga čekaju, nego su ga zatvorili zato što su zatvorili taj slučaj", rekao je Dodik.

On je ocijenio da je u međuvremenu "nemoguće živjeti u okolnostima gdje se pobiju svi svjedoci zločina Nasera Orića, koji je ubijao lično, a oslobođen je putem suda BiH od bilo kakvog učešća u zločinu, dok istovremeno danas u Republici Srpskoj ta ista sarajevska, muslimanska vlast, odnosno tužioci, privodi po Nevesinju ljude samo zato što su bili pripadnici Vojske Repubike Srpske, a neki su bili čak i kuvari".

"Oni su stavljeni u kategoriju 'udruženi zločinački poduhvat', što pravo ne poznaje, jer postoji samo individualna odgovornost. Srbima sude po novim zakonima koje je nametnula međunarodna zajednica u BiH, koji je mnogo stroži, a muslimanima po zakonima bivše Jugoslavije koji je mnogo blaži po visini kazni", rekao je Dodik.

On ističe da Republika Srpska ne može 12 godina da pokrene promjenu tog zakona, dok istovremeno visoki predstavnici mogu da nameću čak 140 zakona, zbog čega je Republika Srpska krenula u donošenje odluka o vraćanju nadležnosti.

"Visoki predstavnici nemaju pravo da nameću zakone, što je priznao i tumač Dejtonskog sporazuma Karlos Vestendorp na konferenciji za novinare nakon konferencije u Bonu. Mi smo na to ukazivali godinama, ali niko to neće da sluša", rekao je Dodik i dodao da nema zemlje na svijetu gdje pojedinac, neizabrani stranac, može da dođe u neku zemlju i nametne zakon.

On je izrazio zahvalnost Srbiji i predsjedniku Aleksandru Vučiću za podršku i pomoć koju daju Republici Srpskoj za razne projekte i dodao da Vučić isključivo radi u interesu Srbije i srpskog naroda.

"Sa Vučićem nikada nisam razgovarao o tome da prenesemo bilo kakav sukob. Milorad Dodik dobro vodi računa da ono što mi radimo ne košta Srbiju", rekao je srpski član Predsjedništva BiH.

"Republika Srpska je posvećena miru, neće ratovati i nema razloga za bilo kakav sukob. Srpska ima svoje granice, sistem i jedina je održiva u BiH, za razliku od BiH i Federacije BiH", zaključio je Dodik.