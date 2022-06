Dodik: Oni iz opozicije koji razgovaraju sa Šmitom, uvažavaju nestanak Srpske

BANJALUKA - Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik sa gnušanjem je odbacio tvrdnje njemačkog diplomate Kristijana Šmita da ga je navodno pozvao na svoje imanje, ističući da je u pitanju najobičnija izmišljotina čovjeka koji je očigledno frustriran činjenicom da nema gotovo nikakav legitimitet.

"Osim što je umislio da je visoki predstavnik, Šmit je sada počeo i da halucinira da sam ga ja navodno pozvao na moje imanje. Sa gnušanjem odbacujem takve tvrdnje. Još na to sve kaže kako će on prvo raditi, a poslije bi, valjda, opet sa mnom da pije rakiju. Prvo, on u BiH ne može ništa raditi jer nema nikakav mandat, a i ukoliko bude nešto radio to neće imati nikakvu snagu ni težinu. Drugo, ja rakiju kao svaki Srbin i domaćin mogu popiti samo sa prijateljima, a on niti je moj prijatelj, niti prijatelj srpskog naroda i Republike Srpske", poručio je Dodik upitan da prokomentariše izjavu izjavu Šmita da ga je Dodik zvao na svoje imanje.

Ukoliko se, ipak, Šmitu počelo pričinjavati nešto iz prethodnog života, istakao je Dodik, to samo pokazuje u kakvom sukobu sa realnošću on živi, što je opet samo njegov problem.

Na pitanje Srne da prokometariše izjavu Šmita da je njegov cilj da nakon 30 godina dejtonske strukture budu prošlost, Dodik je istakao da mu je drago da je osim ovih halucinacija Šmit danas otvoreno saopštio da je njegov jedini i pravi cilj rušenje Dejtonskog sporazuma i dejtonske strukture, odnosno Ustava BiH.

"Sada je potpuno jasno da su Milorad Dodik i SNSD glavna meta Šmita, njegovih šefova, ali i saveznika i izvođača kako iz Sarajeva, tako i iz Banjaluke zbog toga što se beskompromisno borimo upravo za dejtonsku strukturu BiH, za Ustav BiH i za autonomiju koja Republici Srpskoj po Ustavu pripada", naglasio je Dodik, koji je lider SNSD-a.

Dodik je poručio da građani Reublike Srpske ovo moraju jasno prepoznati i znati da oni iz opozicije koji primaju i razgovaraju sa Šmitom navodno uvažavajući realnost, uvažavaju njegovu agendu rušenja dejtonske strukture BiH odnosno nestanka Republike Srpske.