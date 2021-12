Dodik: Opozicija sanira svoj debakl, Srbi ne trpe izdaju

BANJALUKA - Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik rekao je da opozicija pokušava da sanira svoj debakl kada je riječ o posebnoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske.

"Nakon sjednice, otišli su u Bijeljinu gdje su (lider PDP-a Branislav) Borenović i (predsjednik SDS-a Mirko) Šarović bili na televizijskoj emisiji u kojoj se njihov prijatelj, kako on to kaže, Bakir Izetbegović pojavio i njima čestitao zato što razbijaju jedinstvo Republike Srpske. To je nešto što bi, za svakog iole ozbiljnijeg političara u Srpskoj, ispred srpskog naroda, trebalo da znači politički kraj i političku sahranu", rekao je Dodik za Radio Republike Srpske.

Dodik je istakao da je opozicija i na izborima u Prijedoru doživjela debakl.

"Ne znam kako bih drugačije nazvao činjenicu da neko ne želi da da doprinos tome da Republika Srpska bude jača kroz definisanje nadležnosti koje ima pravo po Ustavu nego izdaja naših ustavnih i stečenih prava. To masovno rade Borenović, Šarović i drugi", istakao je Dodik.

On smatra da je u opoziciji potrebno napraviti distancu i reći da tu postoje i patriote.

"U svakom slučaju, to što radi rukovodstvo referira se na čitavu partiju. Mislim da će njihov izdajnički put dovesti do očaja njihove političe", naglasio je srpski član Predsjedništva BiH.

On je rekao da je "združeni napor opozicije na rušenju Republike Srpske" kažnjen sinoć na izborima u Prijedoru.

"Ne znam koliko puta trebamo pobijediti opoziciju da bi oni shvatili da nemaju podršku naroda. Niko ne trpi kod Srba izdaju. Kada vide Borenovića i Šarovića na BN-u da pričaju sa Bakirom na način kako su to činili, oni su doveli kandidata DNS-a u poziciju da sigurno ima manju pažnju", rekao je Dodik.

Dodik je naglasio da su izbori u Prijedoru protekli fer i korektno.

"Sinoć sam čuo da neki iz SDS-a i PDP-a traže da se problematizuju ti izbori. Gospodin (Lider DNS-a Nenad) Nešić je rekao da su to bili fer i pošteni izbori. Što govori o tome da tu postoji određena politička zrelost i da Prijedor nije dozvolio da bude 'grad slučaj', kao što je to Banjaluka", rekao je Dodik.

Dodik, koji je i lider SNSD-a, vjeruje da će ova stranka sutra u jednoj od lokalnih zajednica u Srpskoj, gdje ima načelnika, imati i skupštinsku većinu.

"Hrvatska ima iskren i pravi odnos prema BiH"

Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik rekao je da je Hrvatska, kroz izjave njenog predsjednika Zorana Milanovića, imala i ima apsolutno iskren i pravi odnos prema BiH.

Komentarišući sastanak predsjedavajućeg Savjeta ministara Zorana Tegeltije sa predsjednikom Vlade Hrvatske Andrejom Plenkovićem u Sarajevu, Dodik je rekao da je i Plenković na pozicijama da u BiH treba da se očuva ustavni princip konstitutivnosti naroda.

"Ako je došao to da kaže, svakako je to velika stvar. Treba da razumiju ovi u Sarajevu da konačno skinemo sa dnevnog reda takve neke stvari i da možemo da se dalje posvetimo drugim pitanjima", istakao je Dodik za Radio Republike Srpske.