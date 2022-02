Dodik: PIK nastavlja političko nasilje, danas razgovor sa Boreljom

Srpski član Predsjedništva Milorad Dodik rekao je da će danas imati telefonski razgovor sa visokim predstavnikom Evropske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Žozep Boreljom u vezi sa posljednjim saopštenjem PIK-a o odluci Parlamenta Srpske o VSTS-u.

"Oni će uraditi isto kao prije 10 godina kao što je uradila Ketrin Ešton, a to je da nas opet prevare. I to na istom pitanju, a to je pravosuđe", istakao je Dodik za RTRS.

Dodik je naglasio da je Eštonova tada došla u Srpsku i tražila da se prolongora referndum, jer je znala rezultate unaprijed.

"I šta sad, ja da ponovo vjerujem Borelju i to u smislu da nas prevari u narednih 10 godina", kaže Dodik.

Istakao je da Srpska nastavlja sa planiranim aktivnostima.

"Mi ćemo nastaviti da radimo svoj posao. Narodna skupština Srpske će sprovesti demokratsku raspravu o VSTS-u. Mi ćemo to usvojiti u NSRS i taj zakon ćemo realizovati", istakao je Dodik.

Dodik je istakao da kompletna priča PIK-a i poslanika u Evropskom parlamentu koji su rekli da usvajanje Nacrta zakona o VSTS Srpske nije u skladu sa Ustavom, podvala.

"To je medijska propaganda koja je napravila nered u BiH. Sada ti stranci brane svoje smeće, koje su kreirali prije deset do 15 godina, antiustavno, bez ikakvih normi. Visoki predstavnik nikad nije imao pravo i mi to upravo govorimo. Nećemo se umoriti podsjećati na to", naveo je Dodik.

Ističe da su trebali ranije sa sjednu i razgovaraju o problemima Srpske.

"Ipak o tome nema razgovora. Ovjde se radi o nastavku političke sile, kao što je cijela priča oko Kristijana Šmita. On je došao ovdje, a niko ga nije imenovao", rekao je Dodik.

