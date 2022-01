Dodik: Razgovaraćemo u Banjaluci o povratku u institucije, BiH je velika nevolja

BEOGRAD - Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik rekao je da će se vratiti u Banjaluku i razgovarati sa svim partnerima u vlasti, ali i u opoziciji o povratku u istitucije BiH. Napominje da je ključno pitanje kako Srbi ne mogu da dobiju ono što su dobili i što je potpisano u Dejtonskom sporazumu. BiH je, kaže Dodik, jedna "velika nevolja, jedna retrogradna stvar".

Milorad Dodik je u Dnevniku RTS rekao da briga koju pokazuje predsjednik Srbije važna i da razumiju kontekst u kome je pozvao da se vrate u institucije BiH.

"Ja ću se vratiti u Banjaluku i razgovaraću sa svim partnerima u vlasti, ali i u opoziciji. Predsjednik je i sam iskazao želju da se i sa drugima vidi i razgovara. Naše odsustvo iz institucija je nastalo kada su nastale izmjene zakona koje je donio Incko, a nije imao pravo. Mi ćemo se u februaru vratiti u Skupštinu i razgovarati o ovoj temi", rekao je Dodik.

Indikativno je, napominje, da smeta sve što je legalno, policijske snage koje djeluju u skladu sa zakonom.

"Mislim da njih više boli ta činjenica da je 30.000 ljudi izašlo neorganizovano. Oni žele da naprave veliku priču o tome, zanemarujući da imamo pozive za mobilizaciju zelenih beretki, onih koji su čak uhapsili na sirijskom ratištu i krenuli u Banjaluku toga dana da prave neke probleme. Taj dan je protekao veoma mirno, to je više bila odanost Republici koja je bila formirana i nastavićemo da slavimo", naveo je Dodik.

Prema njegovim riječima, ono što se desilo prije pet ili šest godina, Bakir Izetbegović je zatražio od Ustavnog suda da ukine datum kada se obilježava Dan RS i ukinuli su ga.

"To se desilo 9. januara. Mi trebamo po njegovom zahtjevu da ne slavimo ono što on misli da mi ne treba da slavimo. To nije stvar inata, nego činjenice. Ne može biti 8. ili 10. januara. Oni su izmislili priču kako to vrijeđa nacionalna osjećanja Bošnjaka jer je to i vjerski praznik, Sveti Stefan", rekao je Dodik.

Inače, naglasio je, Bosna i Hercegovina je "jedna velika nevolja, jedna retrgogradna stvar".

"Ključno pitanje je kako mi Srbi ne možemo da dobijemo ono što smo dobili i što je potpisano u Dejtonskom sporazumu. Precizno piše, ne može izričitije. To što je nama dato sada se skrnavi kroz odluku o šumama i zemljištu, kada imamo investicije onda se to zaustavlja. Oni nikada nisu pokazali želju da sarađujemo na obostranom razvoju", kaže Dodik.

Navodi da danas postoji situacija da je tu Šmit koji je došao bez odluke Savjeta bezbjednosti.

Na pitanje da li osjeća odgovornost je posljednjih dana kritike ne prestaju da stižu, iz Evropske unije, SAD, Sarajeva, OEBS-a, uskraćen je drugi dio pomoći BiH iz EU i direktno, Dodik navodi da ne osjeća odgovornost.

"Poznato je da sva podrška koja dođe iz EU je politički motivisana. Nismo mi ti koji to zaustavljamo, ali smatramo da je kapitalno da se BiH vrati ustavnom sistemu. Ljudi, pročitajte Ustav. Ali, sve češće čujemo od stranaca da je to jedno, ali da se mora sprovoditi politika. E sad te politike idu ka centralizaciji BiH i uništavanju osnovnog sporazuma i mi nemamo pravo da se ponašamo suprotno Ustavu BiH", zaključio je Dodik za RTS.