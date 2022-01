Dodik: SAD želi da završi postignuti posao sa Bošnjacima

BEOGRAD - Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je da Republiku Srpsku u budućnosti vidi, prije svega, kroz jačanje njene autonomije i afirmaciju njenih prava.

"Ukoliko se to ne desi, vjerujem da će generacije koje dolaze afirmisati naše pravo na samoopredjeljenje i da ćemo na taj način moći da odlučujemo o našoj političkoj budućnosti", rekao je Dodik za Radio Beograd.

Uoči obilježavanja 30 godina od osnivanja Republike Srpske, Dodik je rekao da je Dan Republike važan datum, jer je srpski narod 9. januara 1992. godine raskinuo sa iluzijama da će neko drugi da mu da slobodu.

"Pošto je srpski narod vječito slobodu branio i osvajao, tako smo mi tog 9. januara krenuli u osvajanje naše slobode", rekao je Dodik.

Napredak koji je Republika Srpska ostvarila, kaže Dodik, rezultat je borbe za pravo i dostojanstvo, prije svega, otporom međunarodnoj intervenciji koja je uvijek bila snažna, a snažna je i sad.

Na pitanje kako vidi političku realnost BiH danas, Dodik je rekao da je BiH je neuspješna, neostvarena i nedovršena zemlja koja nema nikakvu perspektivu.

"BiH jedna ozbiljna nevolja za nas ovdje i retrogradna struktura. Nemamo razlog da svoje živote upotrebljavamo za takvu BiH", rekao je Dodik.

On je istakao da se BiH ne može objasniti drugačije osim Andrićevim riječima da "kad uđeš u BiH, tu prestaje logika".

"Imate paraustavne odluke, a imate Ustav, imate pojedinca koji se predstavlja kao visoki predstavnik, a nije imenovan na tu funkciju, imate vlast stranaca, a nigdje ne piše da su oni vlast. Nema zemlje na svijetu u kojoj je sudija Ustavnog suda stranac", rekao je Dodik.

Dodik je naglasio da BiH nema nijedan unutrašnji konsenzus o svom postojanju, nijedan zajednički praznik, osim Nove godine, te da nema budućnost.

"Ona egzistira na sili međunarodne zajednice, a ta sila nije dovijeka, ona će nestati i ja vjerujem da će se BiH na miran način razići", rekao je Dodik.

Srpski član Predsjedništva BiH smatra da Bošnjaci griješe što se protive izvornom Dejtonu.

"Ukoliko ne uspijemo da se vratimo na Dejtonski sporazum, Republika Srpska će krenuti ka izlazu", rekao je Dodik.

Komentarišući proces vraćanja nadležnosti Srpskoj, Dodik je rekao da je taj proces sada na početku i da predstoje godine borbe za poštovanje Ustava ako je BiH ustavna, a ne paraustavna država.

"Ono što je važno je da nije promenjen Ustav BiH i da taj Ustav predstavlja garanciju da ponovo možemo da ovladamo oduzetim nadležnostima", rekao je Dodik.

Odgovarajući na posljednje pritiske sa Zapada, Dodik je ocijenio da "oni postoje od početka".

"Mislim da je postojao tajni ili prećutni dogovor Bošnjaka i Amerike, da oni potpišu Dejtonski sporazum, a da će Amerikanci u godinama koje dođu napraviti unitarnu i centralizovanu zemlju. Oni to i rade. To međutim još nije blizu kraja. Zato Vašington promoviše politiku vraćanja u BiH, da bi taj posao završili", rekao je Dodik.

On je istakao da je u SAD na vlasti demokratska struktura političara koja je karijere napravila na priči i stereotipima o lošim Srbima i Srbima kao zločincima.

"Oni sada rade isto što su radili i nekada, kada su Aliji Izetbegoviću i Harisu Silajdžiću obećali da će im izgraditi Bosnu kakvu žele", rekao je Dodik.

Srpski član Predsjedništva BiH kaže da računa na slovo Dejtonskog sporazuma i međunarodno pravo.

"To nije nimalo lako i nisam naivan da vjeruje da će veliki i moćni poštovati zakone međunarodnog prava, ali svakako najprije na to računam. Drugo je volja naroda ovdje. Ovaj narod želi Republiku Srpsku. I treće, računam na prijatelje, na one kojima je stalo do međunarodnih sporazuma, reda u svijetu, dogovora, a ne nametanja. Povećava broj onih koji su spremni da Republici Srpskoj daju podršku", zaključio je Dodik.

(Srna)