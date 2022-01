Dodik: Sankcije su nepravda, a odbrana Srpske je moj zavjet

​BANJALUKA - Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik rekao je da američke sankcije predstavljaju potpunu nepravdu i da je njegov zavjet odbrana Republike Srpske.

"Ovdje ljudi hoće svoju Republiku. Oni Republiku vole. Ovdje ljudi žive i trpe zbog Republike Srpske. Sreo sam mnogo ljudi koji teško žive i meni kažu samo - ne daj Republiku Srpsku. To je moj zavjet", izjavio je Dodik novinarima u Banjaluci.

Dodik je rekao da je razgovarao sinoć sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem koji je jasno potvrdio da se Srbija neće uključiti u bilo kakvu vrstu priče o sankcijama, a neće ni mnoge druge zemlje.

"To govori da je splasnuo monopol Amerike, jer ranije kada je donosila neke sankcije sve zemlje su to pratile, a danas to nije tako. To govori o slabljenju moći SAD", rekao je Dodik.

On je istakao da je rukovodstvo SNSD-a sinoć imalo feštu u jednom ugostiteljskom objektu ne da bi na Srbima svojstven ciničan način nešto poručili, nego zato što smatraju da je ovo potpuna nepravda.

"Ne zato što je riječ o meni, ja ću to možda od svih ovdje najlakše iznijeti. Riječ o Amerikancima koji misle da na ovako arogantan način mogu da se nose sa narodima. Mi živimo ovdje. Naši mandati nisu politički. Naši mandati su životni. A, nekoliko njih ovdje imaju političke mandate i misle da putem primjene sile mogu da nešto učine. Možda se i mogu obračunati sa Miloradom Dodikom, ali se neće obračunati sa Srpskom i srpskim narodom. Prema tome, njihov je poraz evidentan", rekao je Dodik.

Prema njegovim riječima, to što će doći specijalni izaslanik SAD za Balkan Gabrijel Eskobar i pokušati nešto da uradi, ili američki predsjednik DŽozef Bajden o kome se u Americi vodi debata pet-šest godina o umiješanosti njegove porodice u korupciju, a Dodika optužiti za tako nešto - je irelevantno.

"Meni je zabranjen ulazak u SAD. Ali, ja to ni ne tražim. Zašto bi zabranjivali nešto što ne tražim? Nemam imovinu u Americi niti račun. Ovo je treći put da Amerika nasrće na Milorada Dodika. Kad sam bio prvi put poslanik u prvoj Skupštini srpskog naroda 1992. Amerika je sve poslanike tog saziva kaznila tako što nam ne daju račune. Tada sam imao amerikan kard i od tada više nikad nisam uzeo to. Ne treba mi američka kartica", istakao je Dodik.

On je istakao da je američka administracija u obrazloženju sankcija sada dodala, osim toga što su ranije bili naveli da krši Dejton i teritorijalni integritet, i priču o korupciji, iako je, kako je istakao, političar koji nema nijedan proces ni u BiH ni u Srpskoj niti u Americi da se vodi protiv njega u vezi s tim.

"Amerika je arogantna i ignoriše tu čunjenicu", rekao je Dodik i istakao da ne može biti neko kriv dok se to ne dokaže.

On smatra da su ove sankcije više propagandni trik koja sada daje mogućnost lideru PDP-a Branislavu Borenoviću i ostalima da govore o korupciji, ali je naglasio da tu nema nikakve korupcije niti dokaza o tome.

Da on hoće, kaže Dodik, da zaštiti svoje lično bogatstvo, jedini uspješan način bio bi da bude podanik Amerikancima i onda bi ga slavili, ali je ukazao da on nije ni među 50-100 najbogatijih u Srpskoj.

Dodik smatra da je ono što oni pripremaju Srpskoj politika koja ide na podršku Muslimanima, a na štetu Srpske i da on jedino traži da se poštuje slovo Ustava.

"To je tako normalan zahtjev svugdje u svijetu gdje ne vladaju Amerikanci", rekao je Dodik i istakao da se on suprostavlja politici rušenja Ustava, Dejtona i stvaranja zamorčeta od Republike Srspke i da će nastaviti to da radi.

On je podsjetio da je već četiri-pet godina pod sankcijama i da je sve isto, samo su sad dodali i priču o korupciji jer žele da kada oni kažu da je Dodik lopov da narod u to povjeruje njima, ali narod zna.

"Ja sam ovdje dok narod glasa za mene", rekao je Dodik i dodao da će se onog trenutka kada narod ne bude glasao za njega povući.

Prema njegovim riječima, nema korumpiranijeg društva od američkog i korumpiranijih političara od američkih, i ne može se vjerovati Amerikancima.

"Opšta je priča među nama političarima u regionu da je Eskobar dobio 10 miliona od Đukanovića da bi podržao njihovu nezavisnost. Svi pričaju o tome, ja ne znam da li je to tačno ili ne", rekao je Dodik.

Suština je, dodao je on, da nema sancija Republici Srpskoj i srpskom narodu.

"Odluka SNSD-a i naših koalicionih partnera je da onog trenutka kada Zapad odluči da uvede sankcije Republici Srpskoj, bilo kakve minimalne, simbolične, taj trenutak mogu upisati kao datum nezavisne Republike Srpske. Istog trenutka idemo u Narodnu skupštinu i donosimo odluku o nezavisnosti", rekao je Dodik.

Ako uvedu sankcije, kaže Dodik, zašto bi Srpska bila integrisana na tu stranu, jer nema mnogo koristi od izvoza u EU, a srpski narod nije bez alternative u bilo kom smislu, jer se tačno znaju računice.

"Oni misle da udaranjem na život ljudi ovdje čine neki progres. Mi ne diramo Ameriku. Nemam nijedan problem nigdje sa Amerikom. Neka rade šta god hoće po svijetu. Neka bacaju atomske bombe. Ali, ja sam ovdje izabran od ovog naroda i moram da branim interese ovog naroda", rekao je Dodik.