Dodik: Sjednica Savjeta bezbjednosti UN bila antisrpska

BANJALUKA - Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je danas da je sjednica Savjeta bezbjednosti UN bila antisrpska, o čemu govori činjenica da nisu dozvolili da se obrati neko ko je hijerarhijski bio više rangiran od člana Predsjedništva BiH Šefika Džaferovića.

Dodik je istakao da se pogrešno tumači da je Džaferović više rangiran od predsjedavajućeg Savjeta ministra BiH.

"On to jeste ako to čini u ime Predsjedništva BiH i ako postoji odluka Predsjedništva da se to desi. S obzirom na to da Predsjedništvo nije odlučilo o tome, sam član Predsjedništva nije iznad predsjedavajućeg Savjeta ministara", rekao je Dodik novinarima u Banjaluci.

Dodik je naglasio da je u Savjetu bezbjednosti na sceni bila sesija antisrpskog stava, na kojoj je ponovljeno ono što se vidi prethodnih decenija, a to je da postoji samo jedan krivac i da je on samo na srpskoj strani.

On je istakao da je Džaferović zloupotrijebio govornicu, ali da su to učinili i oni koji su mu dopustili da se obrati, a nisu učinili ništa da se očuva bilo kakva koordinacija u okviru institucija BiH.

U svakom slučaju, naglasio je Dodik, sila i arogancija koja se vidi u Savjetu bezbjednosti pokazuje da su "neki na strani muslimana".

"Mi moramo da priznamo da su danas neke od važnih zapadnih zemalja isključivo na strani muslimanske koncepcije o stvaranju unitarne zemlje. SDA jedini u svom programu ima antidejtosnka obilježja, da se ukinu entiteti i da se gradi građanska država", rekao je Dodik.

Prema njegovim riječima, to nije dejtonska struktura i kao takva ne može da prođe.

"Ta straktura ne može da prođe bez obzira na pokušaje da legelaizuju Kristijana Šmita. Bez obzira što se on tamo pojavio, on i dalje nije visoki predstavnik već samo bivši njemački diplomata", istakao je Dodik.

Komentarišući Šmitovu izjavu da postoji opasnost da Republika Srpska formira vojsku, Dodik je rekao da i Šmit zna da je to legitimno.

"To je sasvim legitiman posao. Ustavom BiH i Aneksom 1 Dejtonskog sporazuma predviđena je formacija koja se zove Vojska Republike Srpske. Predviđeno je i rečeno da Oružane snage jednog entiteta ne smiju da pređu na prostor drugog entiteta. To piše u Aneksu koji su potpisale i garantuju SAD, Velika Britanija, Francuska, Njemačka, Rusija i druge zemlje", podsjetio je Dodik.

Bez obzira na to, tvrdi Dodik, ako Srpska pomene da ide u ovaj proces onda kažu da je to izazivanje rata. "Kakvog rata? To je borba za Ustav", zaključio je Dodik.