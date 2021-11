Dodik: Srpska nema nijedan plan o otcjepljenju, ali u RS se o tome priča

ISTOČNO SARAJEVO - Srpska nema nijedan plan o otcjepljenju, ali u Republici Srpskoj se o tome priča, kao što se priča i u BiH i regionu. Nema plana da se provede politika otcjepljenja, rekao je srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik na konferenciji za novinare.

"Srpska traži i od drugih da poštuju slovo Dejtonskog sporazuma. Da poštuje i sprovodi Dejtonski sporazum i Ustav BiH. Srpska uvažava unutrašnji teritorijalni integritet BiH. Srpska dosljedno prati pravni okvir kao i prava i obaveze potpisane Dejtonskim mirovnim sporazumom i tako se ponaša", rekao je Dodik.

Dodaje da u BiH postoje oni koji optužuju Srpsku da čini nešto suprotno Dejtonu.

"Rekao sam da je to bespotrebno i da je to jedna vrsta bezobrazluka", istakao je Dodik.

Kaže da su to poznate stvari koje Srpska uvijek govori.

"U nastojanju da se vratimo na ustavnu poziciju i to smo dostavili NS RS i očekujem da kolegijum odredi datum kada će se posebna sjednica održati.

Dodik je kazao da će do Nove godine donijeti tri do četiri nova Zakona.

"Srpska će donijeti novi Zakon o šumama. Isto tako ćemo utvrditi da je Srpska vlasnik i poljoprivrednog zemljišta. To su sve poznati stavovi Srpske i ja sam bio u prilici da govorim i na ovom sastanku", rekao je Dodik.

Reagovao je na Džaferovićev govor da Dodik treba da bude uhapšen.

"Malo je degutantno da Džaferović poziva nekog na robiju, a bio je svjedok o zločinu. Imajući u vidu kakvo nam je pravosuđe, Džaferović nije ušao nikad u proces. Ja mogu samo da mu kažem, kada se govori u javnosti, mora se imati obraza i malo digniteta", rekao je Dodik.

Dodik je rekao da mu je drago što je savjetnik državnog sekretara jedan od onih koji su pisali Dejtonski sporazum i čovjek koji je bio u najužem tim uz Holbruka.

"On je upoznat sa suštinom Dejtonskog sporazuma. Ono što sam ja govorio, rekao sam da Srpska ostaje potpuno posvećena svom Dejtonskom ustavu i da je privržena miru", rekao je Dodik.

Dodik o sankcijama

Dodik je rekao da u pismu piše da će Amerika ako bude primorana uvesti neke sankcije.

"Vjerujem da će Bošnjacima to biti dobra vijest. Vi radite sankcije, a mi ćemo sprovoditi svoju politiku. Ako je Amerika spala na to da sprovodi sankcije i to čini tako što službenici njihovi zovu neke ljude i prijete im, a nama govori to da su u funkciji samo jednog naroda i to Bošnjačkog. Ako se Srbi i Hrvati ne osjećaju srećno, a u BiH se osjećaju Amerikanci srećno, onda to nije BiH. To više ne igra. Ne igra kod ljudi u Srpskoj", istakao je Dodik.

Kazao je da je ovo isto Eskobaru rečeno u Banjaluci.

"Bilo kakvo uvođenje sankcija će samo još više radikalizovati situaciju. Možda se to i pokazivalo u nekom vremenu kao nešto uspješno, ali sankcije više ne mogu da zastrašuju ljude. To što oni misle da je ovdje dobro, ne mora da znači da jeste", rekao je Dodik.

Podsjećamo, savjetnik državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država Derek Šolet, koji je juče stigao u posjetu Bosni i Hercegovini, danas se u Sarajevu u poslijepodnevnim satima susreo sa članovima Predsjedništva BiH.