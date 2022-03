Dodik: Susret Šmita i Berbokove - susret dva zemljaka u trećoj državi

ISTOČNO SARAJEVO - Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je Srni da ministar spoljnih poslova Njemačke Analena Berbok nije morala doći u Sarajevo da kaže da je Kristijan Šmit visoki predstavnik, jer su te poruke i ranije stizale iz Berlina.

Dodik je pojasnio da "to nije Šmita učinilo visokim predstavnikom, jer da bi on to i bio trebalo bi prvo da ispuni uslove iz Ankesa 10, kojim je i osnovan visoki predstavnik, i da dobije konačnu verifikaciju od Savjeta bezbjednosti UN".

"Pošto on to nije pribavio, Kristijan Šmit je za Republiku Srpsku i dalje neko ko se lažno predstavlja u BiH, a njegov jučerašnji susret sa gospođom Berbok vidim kao susret dva zemljaka u trećoj državi", istakao je Dodik.