Dodik: Sutra stupa na snagu Zakon o nepokretnoj imovini

BANJALUKA - Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je da će Zakon o nepokretnoj imovini Republike Srpske koja se koristi za funkcionisanje javne vlasti sutra stupiti na snagu i da je obaveza svih organa u Srpskoj da postupaju u skladu sa tim.

"Naš 'Službeni glasnik' će to objaviti. On stupa na snagu", rekao je Dodik.

Dodik je naglasio da to neće i ne može zaustaviti nikakva odluka pojedinca, pogotovo takvog kao što je Kristijan Šmit, visokog predstavnik kojeg Republika Srpska ne priznaje, koji nije dobio saglasnost Savjeta bezbjednosti UN i nema mandat.

"Oni će pokušati da to guraju putem Tužilaštva BiH, ali dobro, očekujemo, nije ovo laka borba. Ja nisam došao ovdje da se lagodno provodim, kao što to neko iz opozicije čini i radi", izjavio je Dodik za RTRS.

Prema njegovim riječima, sankcije Velike Britanije i pokušaj Šmita, visokog predstavnika kojeg Republika Srpska ne priznaje, da suspenduje Zakon o nepokretnoj imovini Srpske su u koordinaciji pritiska na Republiku Srpsku.

On je ponovio da je BiH neuspješan eksperiment međunarodnog faktora, čega su i oni svjesni.

Na učestale optužbe da Republika Srpska krši Dejtonski mirovni sporazum, Dodik je rekao da iole dobrim poznavaocima prilika u BiH to izgleda smiješno, jer ako je neko kršio Dejton onda je to Britanac koji se zove Pedi Ešdaun.

"Sada se dešava to da taj nered koji je napravio Ešdaun, koji je sada dodirnut i neodrživ, oni brane po svaku cijenu. Tako da je očigledna, kada tu dodate i ovu ukrajinsku krizu i njihovu nervozu, njihova potreba da smire Muslimane u Britaniji, a Muslimani iz Sarajeva šalju poruku kako je glavni problem Milorad Dodik. Onda nije ni čudo što dobijete te neke sankcije", naveo je Dodik.

Dodik je istakao da to što su uradili Britanci uvodeći sankcije, a što će očigledno učiniti i Nijemci krajem sedmice, Holanđani i neki drugi iz EU samo su pokušaji održavanja fronta za BiH, kako ga oni vide, a to je unitarizacija BiH.

"Mi to ne prihvatamo, to nije Ustav i to nije Dejtonski sporazum", izričit je Dodik.

Kristijan Šmit, visoki predstavnik kojeg Republika Srpska ne priznaje, rekao je juče da je "obustavio Zakon o nepokretnoj imovini Republike Srpske koja se koristi za funkcionisanje javne vlasti", a koji je Narodna skupština Republike Srpske usvojila 10. februara.

Predsjednik Republike Srpske Željka Cvijanović objavila je 7. aprila ukaz o proglašavanju ovog zakona koji sutra stupa na snagu.