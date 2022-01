Dodik: Teška godina, ali Srpska će zabilježiti još jedan uspjeh

BEOGRAD - Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik ocijenio je da će ova godina biti teška, ali da će u njoj Republika Srpska zabilježiti još jedan uspjeh.

Dodik je istakao da nije lako upustiti se u borbu sa moćnim i velikim i istrajati u toj borbi, da se tu mora imati visok stepen samosvijesti, a ne ludila.

"U tom pogledu godina će biti teška", rekao je Dodik, koji smatra da je u svoje vrijeme kralj Aleksandar pogriješio, jer se okrenuo jugoslovenstvu, a ne srpstvu, pošto nije pristao da se srpske opštine u BiH pridruže Srbiji.

On je rekao da Srpska sve ove godine opstaje borbom za slobodu, identitet i očuvanje svojih osnovnih vrijednosti, zato što nije poklekla pred silnim nasrtajima, kao i nigdje na svijetu autonomija nije sama sebe uklonila već jačala.

Dodik je uvjeren da će Republika Srpska jednog dana biti nezavisna i da će imati svoj federalni ili konfederalni status sa Srbijom, ocijenivši da je to doprinos miru i stabilizaciji na ovim prosotrima.

"Svi su smjeli da se odvoje od Srba i da razbiju Jugoslaviju, a Srbi nemaju pravo da se odvoje od muslimana u BiH i treba da trpe da ih tlače i pokušavaju da im unište identiet i Republiku Srpsku? Ovo je kao nasilan brak", rekao je Dodik za "Večernje novosti" i zapitao kako pomiriti narode koji nikada nisu bili na istoj strani istorije.

Dodik je naveo da nije on taj koji popušta i da ga ne zanima šta će "ti muslimanski prijatelji sa zapada reći, jer se oni navijački odnose prema njima", a Amerikanci podržavaju muslimane i žele da satru Republiku Srpski i to je istina.

Smatra i da je teško realno da se održi sastanak svih regionalnih lidera da se "izgladi" situacija u BiH.

Za sankcije je rekao da je to strah, a ne racionalan politički pristup, te ocijenio da će taj njihov strah njemu lično nanijeti mnogo problema, kao i da je tokom ranijih posjeta SAD iskusio licemjerje.

Dodik je rekao da su oni koji htjeli da devastiraju Republiku Srpsku potpuno nervozni i spremni da učine to na brz i efikasan način po sistemu da se "Amerika mora vratiti ovdje da završi nedovršeni posao", ali da on to ne smije da dozvoli.

On je naveo da se putem medija sije strah, te ponovio da je spreman na svaku žrtvu, osim da budu uvedene sankcije Republici Srpskoj, što se ne smije dozvoliti, te istakao potrebu jedinstva uz napomenu da je opozicija napustila proces jačanja ustavne pozicije Srpske.

Sadašnja generacija političara u Srpskoj, kaže, u fazi je jačanja Srpske i to će raditi bez oklijevanja šta god ko o tome mislio, ali smatra da je jedina greška bila ta što generacija koje su bile na čelu Srpske i Srbije nisu priznale nezavisnu Republiku Srpsku, razgraničenu sa drugima, jer bi sada imali miran region, stabilne i razvijene zajednice.

Napomenuo je kako je Klintonova administracija imala usmeni dogovor sa mislimanima da se potpiše Dejtosnki sporazum, a da će oni učiniti sve da devastiraju Republiku Srpsku, te ocijenio da je iluzija uvjerenje u regionu da su se neki veliki dogovorili šta treba ovdje biti.

"Ovdje su neki vedrili i oblačili, a kada odete u Stejt department niko i ne zna za njih", rekao je Dodik.

Na konstantaciju da se uporno plasira priča sa Zapada da je on glavni krivac za to što BiH ne napreduje, Dodik je rekao da ne vjeruje u BiH šta god pričali i stavljali mu sankcije, jer je neodrživa i nema unutrašnje volje da postoji.

"Oni (stranci) su problem. Da su muslimani ozbiljna nacija u konstitutivnom i suverenističkom smislu kao što se predstavljaju da žele BiH, onda bi oni trebalo da povedu pokret oslobođenja od stranaca", istakao je Dodik, te dodao da oni (stranci) mogu da skrše Dodika, ali da neće moći da skrše Dodikovo vrijeme.

Dodik je rekao da njegov odlazak u Predsjedništvo BiH nije bila greška, već da je greška bila odlazak Mladena Ivanića koji je u svemu popuštao.

"Ne volim ići tamo, jer ne vidim šansu da se nešto dogodi. Sjediti sa Željkom Komšićem i Šefikom Džaferovićem je daleko više od izgubljenog vremena", rekao je Dodik, navodeći da oni za odluke moraju da zovu Bakira Izetbegovića, a da on ne zove nikoga.

"Vučić nikada nije rekao da se nešto mora uraditi, Putin zna svaki detalj"

član Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je da mu predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nikada nije rekao da nešto mora da uradi, dok za ruskog predsjednika Vladimira Putin kaže da zna svaki detalj situacije u BiH.

"Stekao se utisak da je Dodik 'veliki namćor' kome on može nešto definisati. Moram da kažem da Vučić meni nikada nije rekao da nešto moram uraditi i mislim da i on zna da je to nemoguće", rekao je Dodik za "Verečnje novosti".

Dodik je zahvalan svima u Srbiji, pogotovu Vučiću za razumijevanje i podršku, te je istakao da su svi u Srpskoj zagledani u Srbiju i ponosni na saradnju, pogotovo u posljednje vrijeme.

"Mislim da je ovo najkonkretnija i najvidljivija podrška. Oni nama pomažu da izgradimo infrastrukturne objekte u mnogim opštinama. Tako smo mi bili spremni da priteknemo u pomoć i pozajmimo struju Srbiji. Interakcija je jasna", naveo je Dodik.

Na konstantaciju da dežurni kritičari Vučića često ističu da Dodik povlači poteze na štetu Srbije, Dodik je rekao da je nedostojno komentarisati one koji promovišu samo mržnju prema srpskom narodu i državi.

"Prema mom mišljenju, oni su marginalni u srpskoj nacionalnoj i svakog drugoj svijesti i mislim da im se prekomjerno daje pažnja", kaže Dodik.

On je naveo da u Srbiji postoje ljudi koji nemaju pojma o kakvim se odnosima ovdje radi, a spremni su da komentarišu sve najcrnje protiv Srba.

"Nije problem da postoje mediji koji misle sasvim drugačije, već je problem što oni promovišu udar na Republiku Srpsku, a izdaju se u Beogradu", rekao je on.

Govoreći o nedavnom susretu sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom i koliko se oslanja na Moskvu u planiranju daljih političkih koraka, Dodik je rekao da velike sile samo periferno poznaju situaciju, ali da je kod Rusa primijetio veliko poznavanje detalja, pa i kod samog Putina.

Dodik napomenuo da je Putin rekao da je Rusija za poštovanje međunarodnog prava i Dejtonskog sporazuma, da zna da je taj sporazum oskrnavljen i da će podržati njegovu borbu i politički proces u okviru tog sporazuma, kao i da je Rusija za teritorijalni integritet BiH.

"I to je to. Oni neće ići dalje od toga. To nama i odgovara, jer želimo da se obračunamo sa dekadencijom i kršenjem Dejtonskog sporazuma. A koliko je sve dekadentno jasno govori da meni koji godinama insistiram na Dejtonskom sporazumu budu uvedene sankcije za antidejtonsko ponašanje", rekao je Dodik.