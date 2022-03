Dodik: Tražiću odgovornost Tužilaštva u Prijedoru

BANJALUKA - Član Predsjedništva BiH Milorad Dodik govorio je danas nakon sastanka SNSD-a, a između ostalog komentarisao je i ubistvo načelnika kriminalističke policije u Prijedoru Radenka Bašića rekavši, između ostalog, da je za njega poražavajuće da tužilac u Prijedoru nije našao argumente koje je policija predočila.

"Duboko sam razočaran informacijama u vezi sa ubistvom načelnika policije u Prijedoru gdje je policija učinila napore da privede određene osumnjičene za koje su prezentovani dokazi, a Tužilaštvo u Prijedoru je oslobodilo i pustilo na slobodu ta osumnjičena lica. Policija koja je u potpunosti uvjerena da je na pravom tragu odma je uhapsila ta osumnjičena lica i tražila od Specijalnog tužilaštva Republike Srpske da narede dodatnu istragu i odredi pritvor. Specijalno tužilaštvo nije reagovalo, a onda se tražila intervencija Tužilaštva BiH i postupajući tužioc je odredio pritvor za osumnjičena lica jer je smatrao da su dovoljno dobri dokazi", istakao je Dodik.

Dodaje da je za njega poražavajuće da tužilac u Prijedoru nije našao argumente koje je policija predočila.

"Poražavajuće je da nisu našli dovoljno dokaza za učešće u borbi protiv takvih opasnih tipova koji u ovom slučaju ubijaju policajce i time su se solidarisali sa tim zločincima i onima koji imaju namjeru da tako nešto urade. Rekli su im da imaju njihovu podršku i to je za mene poražavajuće", rekao je Dodik.

Dodik će u narednom periodu tražiti da se utvrdi odgovornost Tužilaštva u Prijedoru i Specijalnog tužilaštva vezano za slučaj ubistva Radenka Bašića.

"Neprihvatljivo je da Tužilaštvo u Prijedoru kao i Specijalno tužilaštvo odbije, a tužilac Tužilaštva BiH prihvati prijedlog za pritvor", rekao je Dodik.

Dodik je još rekao da postoje različite informacije o tužiocu iz Prijedora o bliskosti sa različitim ljudima iz tog grada.

Dodik: BiH nije ugrožena ni od koga

Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik rekao je danas da BiH nije ugrožena ni od Rusije ni od bilo koga drugog i da nema nikakvih naznaka da bi to moglo da se desi.

Dodik je rekao da je čista politička ocjena zaključak sa samita NATO-a da je "BiH zemlja koju treba pomoći u pogledu zaštite od eventualne agresije".

On je podsjetio da su predstavnici EUFOR-a veoma jasno rekli da u BiH nema bezbjednosnih izazova i da joj ne prijeti eskalacija bili kakvog nasilja.

"Nakon tih izjava nikada nisu dali izjave koje bi bile drugačije pa se čudim odakle takav zaključak NATO-a ako to nije samo potreba da se ovdje skreće pažnja na situaciju. Apsolutno nije bio potreban takav zaključak NATO-a", rekao je Dodike novinarima u Banjaluci.

Dodik je naglasio da Republika Srpska neće podleži pritiscima da uvede sankcije Moskvi i ostaje neutralna kada je riječ o sukobu Ukrajine i Rusije.

"Mi to ne možemo da učinimo jer Srpska, a time i BiH nije donijela nikakvu odluku u vezi sa Ukrajinom. Ono što se čulo u javnosti u vezi je sa nekim ranijim odlukama iz 2014. godine koje ne odgovaraju aktuelnoj situaciji i ne mogu da budu validne", rekao je Dodik.

Srpski član Predsjedništva BiH kaže da su u posljednje vrijeme značajno izraženi zahtjevi da se BiH pridruži već nekim ranije uvedenim sankcijama Rusiji.

Dodik je rekao da Srpska ne može da da saglasnost da se uvode sankcije, niti da se priključuje bilo kakvim sankcijama protiv bilo koga.

"Smatramo da ovaj rat treba okončati što je prije moguće, da svi koji su na bilo kojoj strani počinili bilo kakav zločin budu privedeni sudovima i da odgovaraju", rekao je Dodik.

On je istakao da Srpska smatra da treba da se poštuju međunarodno priznate granice koje Ukrajina ima kao članica UN.

"To je ono što smo ranije saopštavali i pri čemu ostajemo", naveo je Dodik, koji je i lider SNSD-a.

Dodik je naveo da je današnji sastanak vladajuće koalicije u Republici Srpskoj bio operativan i redovan, te da je na njemu analizirana ekonomska situacija i mjere koje treba preduzeti.

Dodik: Zabrinjavajući izostanak demanta na informacije o otmici

Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je danas da nema saznanja o tvrdnjama crnogorskog portala "IN4S" prema kojima NATO sprema akciju da ga protivpravno liši slobode i dodao da ga na neki način može zabrinuti što iz NATO-a nema demanta takve informacije.

Dodik smatra da NATO nije spao na takve postupke.

"Ali, vidjećemo, ništa nije sigurno na ovom svijetu danas", rekao je Dodik novinarima u Banjaluci.

Dodik je istakao da je nevjerovatno da bivšem komandantu Žandarmerije Srbije generalu Bratislavu Dikiću nije dozvoljen ulazak u BiH, dodajući da ni Dikić ni profesor Miloš Ković nisu prijetnja bezbjednosti BiH.

"Nažalost to radi Služba za strance čiji je direktor Srbin i koji je u nekim tjesnim vezama sa Mirkom Šarovićem, kumovskim ili nekim drugim, i on je taj koji odlučuje o tome", rekao je Dodik.

On kaže da kao član Predsjedništva BiH nije upoznat i da ni danas ne zna kako i zašto to rade, ističući da zabrana ulaska u BiH nikada ne smije da bude samo pravo jednog pojedinca bez obzira na formalnu funciju koju obavlja.

Dodik je dodao da sistem koji, kako kaže, ne postoji u BiH dozvoljava upravo takav volunterizam da se pojedinci mogu na takav način dodvoravati.

"To su prije svega bili zahtjevi muslimana u Sarajevu koji to traže. Mislim da profesor Ković, a ni Dikić apsolutno nisu prijetnja bezbjednosti u BiH i da zato nije bilo potrebe da budu vraćeni sa granice", rekao je Dodik.

Odgovarajući na pitanje o trenutnoj situaciji u BHRT-u nakon što je Poslovodni odbor tog preduzeća objavio da je program tog televizijskog servisa pred gašenjem, Dodik je rekao da se "BHRT na silu drži godinama".

"Što se mene tiče i treba ga ugasiti, a vama novinarima iz Republike Srpske garantujemo poslove u našim javnim servisima. To je jedna patnja godinama koja ne može nikako da bude riješena. To je ničije osim ovih sa zapada koji žele da to nametnu kao naše, a mi to nećemo. Naravno, neće oni dati da se to ugasi ali to govori o tome da apsolutno nešto što se na silu drži godinama ne može dati nikakav rezultat", istakao je Dodik.