Dodik: Trivićeva na mom imenu gradi karijeru

BANJALUKA - Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik rekao je Srni da su unutarstranačka previranja i svađe u PDP stvar te partije i naglasio da je on isuviše ozbiljan čovjek da bi se bavio tričarijama, snimcima i svađama unutar bilo koje partije, pa i PDP-a.

Na pitanje Srne da prokomentariše izjavu potpredsjednika PDP-a Jelene Trivić, nakon objavljenog audio-snimka u kojem ona prijeti Ivanu Begiću, a za koji tvrdi da je montiran, da je Milorad Dodik posegao za, kako kaže, najprizemnijim metodama obračuna, srpski član Predsjedništva BiH je rekao da bi zamolio sve političare u Republici Srpskoj ili one koji misle da to jesu da karijere ne grade koristeći i zloupotrebljavajući njegove ime, kako je to juče po ko zna koji put uradila poslanik PDP-a Jelena Trivić.

"Bilo bi lijepo da se u političkoj borbi bore argumentima i stavovima poput, na primjer, odluke Kristijana Šmita o kojoj ćute, a ne da svoje privatne snimke i gluposti plasiraju naciji kao nacionalnu stvar. Meni kada je do igre ja imam šestoro unučadi i imam sa kim da se igram", poručio je Dodik.