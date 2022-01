Dodik: Učinićemo šta je racionalno ali od naših prava nećemo odustati

​BEOGRAD - Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je danas da su Bošnjaci, koji smatraju da je baš sada trenutak da bi dodatno satrli Republiku Srpsku, dobili vjetar u leđa od stranaca, prije svega, onih koji su se vratili u američki Stejt department, a gradili su svoje pozicije na dešavanjima u BiH i djelovanju protiv Srba, ali je poručio da ništa nije dovijeka i da Srpska mora preživjeti.

"Oni koji su gradili svoje pozicije i karijere na dešavanjima u BiH, odnosno na destabilizaciji Srba sada se vraćaju ponovo, da neke rigidne metode koje su ranije primjenjivali ponovo čine protiv nas. Međutim, treba se prisjetiti da Amerika ima i neko drugo vrijeme, ono Trampovo vrijeme i ne znači da će oni ostati dovijeka, tako da mi moramo preživjeti, to je sva suština politike koju vodim", rekao je Dodik.

On je naglasio da u Srpskoj nema nikakvih pokreta koji bi ukazivaliu na bilo kakvo nasilje ili manifestaciju sile, ali da to nije dovoljno i da su muslimani, umjesto da su pokazali spremnost da sa Srbima sarađuju i da poštuju Ustav pokazali spremnost da to ne poštuju, naivno vjerujući da će "ogromna sila međunarodnog faktora "ono što je nametnula zadržati i nametnuti jedno stanje: ` Eto, ne može se to sada dirati`", rekao je Dodik novinarima u Beogradu nakon razgovora sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem.

"Ali, to sada samo može da izgleda privremeno tako. Ono što je nama uzeto od međunarodnog faktora je kršenje Dejtonskog sporazuma. To za nas nikada neće biti definitivno, niti legalno. U ovim trenucima vidimo da se digle ogromna hajka u cijelom svijetu. Vidjećemo. Šta je racionalno učinićemo. Mi od naših prava nećemo odustati. Mi samo tražimo ono što nama pripada i što je nama potpisom dato. Ništa drugo ne tražimo", rekao je Dodik.

On je poručio da Republika Srpska nije zainteresovana za neke koncepcije BiH koje idu za tim da se razgradi Srpska, da ukinu konstitutivne narode i da ta BiH treba da buda sreća za sve narode.

"Naravno nije, nije sreća ni za muslimane. U svakom slučaju vidimo da oni istrajavaju u tom svom konceptu, a sad su dobili vjetar u leđa u pogledu nekih stranaca, prije svega onih koji su se vratili u Stejt department", rekao je Dodik.

"Dešavanja u Melburnu pokazala da nema slobode i prava čovjeka"

Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik rekao je danas da su dešavanja u vezi sa učešćem najboljeg tenisera svijeta Novaka Đokovića na teniskom turniru u Australiji pokazala da se svijet potpuno promijenio i da nema slobode i prava čovjeka da odlučuje o svom životu na način na koji on misli da može.

Dodik je rekao da se nada da će Đoković na kraju, ipak, igrati na Otvorenom prvenstvu Australije jer bi uskraćivanje da učestvuje bilo gubitak za Australiju i taj turnir, a ne za srpskog tenisera.

"U svakom slučaju, uskratiti eventualno takvoj teniskoj veličini i čovjeku koji je broj jedan u svijetu da igra - to je gubitak i za njih i za lokalni turnir, a ne za Novaka", rekao je Dodik novinarima iz Srpske u Beogradu.

Australijske vlasti jutros su po drugi put ukinule vizu Novaku Đokoviću.

Advokat Stiven Lojd, koji zastupa Vladu Australije u slučaju protiv Đokovića, izjavio je da će se Đoković sutra u 8.00 časova po lokalnom vremenu pojaviti u njegovoj kancelariji, te da neće prije toga biti u pritvoru.

Đokovićev advokat Nik Vud zatražio je od sudije da razmotri mogućnost održavanja punog saslušanja u nedjelju, 16. januara, usljed zabrinutosti pravnog tima zbog vremena, jer odbrana želi da se odluka o procesu donese prije Đokovićevog prvog meča na Australijen openu u ponedjeljak, 17. januara.