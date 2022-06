Dodik: Veoma je važno biti na Ekonomskom forumu, želim ojačati dogovore

Veoma je važno biti na Ekonomskom forumu u Sankt Peterburgu i čuti ljude koji su uključeni u globalna kretanja u ekonomskom, političkom i bezbjednosnom planu, rekao je Milorad Dodik, srpski član Predsjedništva BiH.

On je izrazio zadovoljstvo jer prisustvuje forumu u ovom ruskom gradu, na koji delegacija iz Srpske dolazi tradicionalno.

Dodik će sutra držati govor na zvaničnom otvaranju Foruma prilikom čega će istaći poglede i zapažanja Republike Srpske imajući u vidu aktuelnu situaciju. Osim sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, koji je planiran u petak poslijepodne, Dodik će se sutra sastati sa ministrom inostranih poslova Rusije Sergejom Lavrovim. Nakon toga je planiran sastanak sa generalnim direktorom Gasproma.

“Mi smo ranije, dolazeći ovdje, razgovarali o važnim pitanjima naše ekonomske saradnje. Ja želim da ojačam i naše dogovore od ranije, da obezbjedim da oni imaju podršku i u ovakvim uslovima i da vidimo koji su modaliteti da možemo da realizujemo sve te dogovore. Oni su isključivo vezani za izgradnju gasovoda, dvije elektrane na gas, dogovori oko gradnje solarnih panela”, rekao je Dodik za ATV.

On je istakao da se svijet dosta destabilizovao i u pogledu energetske situacije i podsjetio da su mnogi energenti danas skuplji nego ranije.

“Želim da ovdje čujemo procjene na koji način i dokle će se to kretati. Zna se da je Rusija značajan izvoznik energenata, a pored toga i jedna od najvažnijih izvoznika hrane u svijetu, prije svega pšenice. Mislim da je važno da dobijemo informacije iz prve ruke, da možemo da razmišljamo šta ćemo u toku ljeta i zime. Vjerujem da ćemo ovdje završiti dogovor vezano za gas i da ćemo imati iste cijene kao što ima Srbija. U tom pogledu, apsolutno mislim da je bilo potrebno da smo ovdje”, istakao je srpski član Predsjedništva.

Goovoreći o pritisku na BiH da uvede sankcije Rusiji, Dodik kaže da postoje neki pokušaji na multilateralnom planu neodgovornih amabasadora koji krše Ustav i zakone BiH.

“Rusija, samom činjenicom da je prihvatila da Sarajevu isporuči određene količine gasa po starim cijenama, razumije tu situaciju. Ja želim da to još dodatno objasnim. Republika Srpska nije spremna da bude dio sankcija prema Ruskoj Federaciji. Ovo nije sukob u koji smo mi upleteni i ne treba da imamo nikakve konsekvence. Nama je i previše činjenica da imamo probleme vezano za neizvjesnost oko snabdjevanja nafte, već sada imamo probleme oko cijena koje su povećane. Želimo da saznamo na koji način će se sukobi u Ukrajini dalje kretati, ne želimo da budemo ni na jednoj strani. Nekima to nije dovoljno, oni apriori hoće da se svrstavaju, da se jedni osuđuju, drugi hvale. Nas niko nije ni pitao kad se to počinjalo, ne treba nas piati ni sada kad to traje”, rekao je Dodik.