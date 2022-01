Dodik: Vojska i odbrana izvorno u nadležnosti Srpske

BANJALUKA - Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik rekao je da je izvorna nadležnost za vojsku i odbranu na Republici Srpskoj i Federaciji BiH, te da Srpska razmišlja o stvarima vezanim za vraćanje tih nadležnosti.

Dodik je podsjetio da je Narodna skupština Republike Srpske donijela odluku da povuče ranije datu saglasnost za formiranje Oružanih snaga BiH.

"Na bazi te povučene saglasnosti pravnici će definisati određeni pravni okvir i mi ćemo se dalje kretati kroz to", rekao je Dodik.

"Srbi imali pravo na neradni dan povodom Dana Republike"

Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je da su Srbi zaposleni u zajedničkim institucijama BiH imali pravo da koriste neradni dan povodom Dana Republike - 9. januara.

Dodik je rekao da Vlada Srpske reguliše kada je radni ili neradni dan, što važi za sve Srbe koji rade u zajedničkim institucijama.

"Isto kao što Federacija BiH odlučuje za Bošnjake i Hrvate, i mi tu ništa ne sporimo. Dakle, ljudi su koristili svoje pravo na pravi način. Ako drugi hoće još i na tome da 'šilje' neke svoje politike - dobro, vidjećemo", poručio je Dodik.

Dodik je dodao da održavanje ranije otkazane vojne vježbe Oružanih snaga i Vojske Srbije može doći na dnevni red samo nakon smjene ministra odbrane u Savjetu ministara Sifeta Podžića, koji je poništio odluku Predsjedništva.

"Samo na taj način Predsjedništvo BiH može ponovo odlučivati o tome, nikako drugačije", poručio je Dodik.

Zamjenik ministra odbrane u Savjetu ministara Mirko Okolić rekao je da svake godine Srbi u Oružanim snagama imaju problem u vezi sa evidentiranjem neradnog dana 9. januara.

"Ove godine je to eskaliralo do mjere da je u ponedjeljak došla naredba da se popišu svi koji nisu taj dan bili na poslu i da se vidi na koji način će to pravdati. To je ružna poruka zato što je to bilo u vrijeme Drugog svjetskog rata kada su nacisti popisivali Srbe, Jevreje, Rome... Svi koji su tog dana bili u kancelarijama ružno su se osjećali", naveo je Okolić.

Okolić je rekao da su ukupni odnosi u Oružanim snagama bili izuzetno korektni sve do momenta kada je u oktobru prošle godine Ministarstvo odbrane jednostrano i nekorektno otkazalo vojnu vježbu sa pripadnicima Vojske Srbije.