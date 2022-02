Dodik: Vratiti BiH na "fabrička podešavanja"

BEOGRAD - Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik rekao je večeras da BiH mora da se vrati na "fabrička podešavanja", te ocijenio da ako Republika Srpska popusti u vraćanju svojih nadležnosti, u narednih par godina ne može računati na svoje postojanje.

"Vodim računa o pozicioniranju Republike Srpske. Mislim da ukoliko u ovom procesu mi popustimo ili damo mu neki drugu značaj, onda Republika Srpska ne može računati u narednih par godina na svoje postojanje. I ovo je pitanje za nas biti ili ne biti!", rekao je Dodik za TV "Euronews Srbija".

On je istakao da BiH mora da se vrati na fabrička podešavanja, odnosno da se dovede u skladu sa Ustavom, jer ako se to ne desi, ta zemlja ne može da živi.

"Ove brljotine koje je napravila Amerika, Stejt department, briselska administracija, sav taj nered koji su posijali u BiH, oni sada brane, pa uvode Miloradu Dodiku sankcije za ono što su oni napravili, a nisu imali pravo po Ustavu", naveo je Dodik.

Dodik je zapitao zašto je za strance iz Brisela legitimna politička borba to što SDA nije željela godinu i po od zadnjih izbora da razgovara o formiranju vlasti, a vraćanje nadležnosti Srpske nije?

On je rekao da je BiH u krizi od kada je formirana i da je sve što tamo postoji neustavno.

Govoreći o učešću predstavnika Srpske u organima BiH i odlasku na sjednice, Dodik je naveo da se procjenjuje u zavisnosti od toga gdje su interesi Srpske.

Kada je riječ o sudstvu i tužilaštvu, odnosno Visokom sudskom i tužilačkom savjetu (VSTS), Dodik je rekao da još ništa nije odlučeno, te da on ne traži ništa od onog "što se živi u Evropi".

"A oni su nametnuli VSTS da na nivou BiH imenuje sudije i tužioce Srpske, a da ih Srpska plaća", dodao je Dodik.

Na optužbe da vraća nadležnosti u pravosuđu kako se ne bi otvorila pitanja korupcije, Dodik je rekao da je to dječije objašnjenje za neuke i potpuno neinformisane ljude, te pozivao Sud i Tužilaštvo u Sarajevu da pokrenu protiv njega sporove.

"Zašto ne pokrenu protiv Dodika ako imaju bilo šta? Ja se borim za nadležnosti Srpske, a ne da imam svoj sud i tužilaštvo", rekao je Dodik.

On je naveo da je on izabran kao član Predsjedništva da se bori za Ustav BiH, a u njemu nigdje ne piše da BiH ima nadležnost za pravosuđe.

"I ako to ima na nivou BiH, onda je to paraustavno. Ja se borim protiv paraustavne situacije", naglasio je Dodik, te odbacio i optužbe da stvara paralelne institucije za nadzor nad pravosuđem i da je to usmjereno na stvaranje privatne države.

Na pitanje da li su nametnute izmjene Krivičnog zakona BiH kojim je zabranjeno negiranje genocida razlog za njegove poteze, Dodik je rekao da su i vlast i opozicija u Narodnoj skupštini Republike Srpske rekli da je nametanje zakona neprihvatljivo u civilizacijskom svijetu i traže da se to skloni.

On je ponovio da mu smeta Zakon o negiranju genocida, jer taj zakon nije mogao da nametne visoki predstavnik i zato što predstavlja izvor za spekulacije.

"Sva priča medijska, politička, psihološka ide za tim da se spriječi da se kaže da u Srebrenici nije bio genocid. Jedni kažu da jeste, drugi da nije. Mi kažemo da je tamo poginuli 3.000 Srba i da nije poginulo više od 3.000 do 4.000 muslimana. A oni kažu da je 8.000. Haški sud u tri presude nikada nije potvrdio 8.000", naglasio je Dodik.

On je ocijenio da sva ta priča ide za tim da se kaže da su Srbi "genocidan narod", a Srpska "genocidna tvorevina", da bi se onda jednog dana napravila atmosfera u kojoj će se reći - kako može da ostane Republika Srpska, ako je to "genocidna tvorevina".

On je podsjetio da je zato predložen zakon zbog kojeg će srpski parlamentarci ići u parlament BiH i tražiti da se stavi kao prva tačka dnevnog reda, a u kojem se predviđa kazna od četiri do pet godina zatvora za svakog ko za kolektivitet ili narod ili Srpsku ili FBiH ili BiH kaže da su genocidni, genocidna tvorevina.

"Evropljani će reći da je taj zločin /u Srebrenici/ individualan i nije kolektivan, ali mi imamo kolektivne posljedice. Mi živimo kolektivne posljedice. Sve ovo vrijeme 20 godina Zapad je veoma rigidan prema nama i oduzima nam prava koja imamo međunarodnim sporazumom, ruši međunarodni sporazum", rekao je Dodik.

Dodik: CIK kontrolišu stranci

Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik kaže da ne zna da li će izbori biti održani sa ili bez promjene Izbornog zakona jer "o tome odlučuju stranci koji kontrolišu Centralnu izbornu komisiju BiH (CIK)", te istakao da bi Republika Srpska u budućnosti mogla pokrenuti vraćanje nadležnosti i u ovoj oblasti.

Dodik, koji je i predsjednik SNSD-a, kaže da će u junu odlučivati o tome za koju funkciju će se kandidovati, ali da će to sigurno biti ili predsjednik Republike Srpske ili član Predsjedništva BiH.

"To ćemo vidjeti. Ranije sam bio predsjednik Republike Srpske, sad sam član Predsjedništva", rekao je Dodik za TV "Euronjuz" Srbija.

On je rekao da je pominjao bojkot izbora zbog nekih drugih stvari, prvenstveno upliva stranaca u CIK, te naveo da CIK nije izabran u skladu sa zakonom i da je i ta nadležnosti nekada pripadala Srpskoj.

"I to je nadležnost koja pripada Republici Srpskoj, a u ranim godinama, u izborima 1996. godine CIK je nametnuta na teritoriji BiH. Dakle, to je naše pravo - jednog dana ćemo potegnemo i to", kaže Dodik.

On je rekao da se Republika Srpska sad odlučila da ide sa osnivanjem vlastitog VSTS, te naveo da je za Srpsku životno pitanje šume i poljoprivredno zemljište, koje joj je neustavno oduzeo Ustavni sud.

On je naglasio da je predsjednik HDZ-a BiH i Hrvatskog narodnog sabora Dragan Čović u pravu kada je konstatovao da nema uslova za održavanje izbora, što je i naveo u pismu međunarodnim posrednicima Metju Palmeru i Angelini Ajnhorst.

"Čović je u pravu i govori u ime Hrvata", rekao je Dodik, te istakao da ne postoje uslovi u kojima mogu da se sprovedu demokratski izbori, koji bi spriječili manipulacije.

On je napomenuo da muslimani putem Islamske zajednice odrede kvotu od 150.000 glasova i dobiju Hrvata, a danas se on zove Željko Komšić.

"Protiv toga su Hrvati u BiH i Hrvatska i njen premijer i predsjednik. I ja kažem da su Hrvati u pravu i da treba omogućiti da Hrvati izaberu svog predstavnika, a ne da im muslimani izaberu koga oni hoće", rekao je Dodik.