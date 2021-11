Dodik garantuje stabilnost Prijedoru s Javorom na čelu

PRIJEDOR - Predsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Milorad Dodik izjavio je danas u Prijedoru da je Republika Srpska stabilna i da on garantuje stabilnost i Prijedoru na čelu sa Slobodanom Javorom, kandidatom za gradonačelnika.

"Zajedno sa koalicionim partnerima kandidovali smo ovog mladog čovjeka Slobodana Javora u uvjerenju da može da pokrene i pruži novu energiju u komunikaciji, prije svega sa građanima, sa Vladom Srpske i u okviru institucija u Prijedoru da učini sve da imamo jasne vizije i planove", rekao je Dodik, koji je prisustvovao početku kampanje SNSD-a i koalicionih partnera i simboličnom postavljanju prvog propagandnog materijala - plakata kandidata Slobodana Javora.

Dodik je istakao da je Javor jedan od najboljih mladih ljudi koje je izgradio SNSD.

On je rekao novinarima da je Javor ostao vjeran politici, dosljedan, veoma jasan, opredijeljen čovjek za koga garantuje da, prije svega, voli svoj grad.

"Voli svoj grad i ljude koji žive ovdje, jednako kao što voli i Republiku Srpsku i sve što je ostavila generacija koja je stvarala Srpsku i odbranila u teškim ratnim okolnostima i izgradila, odnosno učinila i rekonstruisala šta je mogla, a sada počela da gradi puteve, auto-puteve i mnogo toga drugog", naglasio je Dodik.

On je istakao da će u istom terminu kada bude građen auto-put Banjaluka - Prijedor biti građen i onaj koji ide prema Kozarskoj Dubici u formi brzog puta i prema Novom Gradu.

"Sve je to dio ukupne promjene koju želimo ovdje. To obuhvata činjenicu da ćemo riješiti i problem velikih voda koje su predstavljale problem dijela stanovnika, građana ovog grada. Određen je taj novac i tender se već sprovodi, a ono što je kapitalno i što želimo da je vidljivo, to je naše opredjeljenje da ćemo izvršiti rekonstrukciju bolnice ovdje u Prijedoru tako da ona bude savremen medicinski objekat koji zaslužuje ovaj grad", rekao je Dodik.

On je rekao i da je u Prijedoru prije nekoliko dana krenula realizacija projekta u vrijednosti tri miliona KM u vezi s rješavanjem lokalnih komunalnih problema, a u skladu s prioritetima koji su utvrđeni.

"Prijedoru je najbolja opcija da bude u spoju onoga što jeste lokalna, naravno i republička vlast", rekao je Dodik.

Dodik je rekao i da je DNS ranije ovaj grad držao kao svoj rezervat i nije dozvoljavao nikakvu mogućnost da se tu učini bilo šta što bi bilo van onog što su oni smatrali da je prioritet. On je naglasio da je zato važno da dođe do promjene, koja se već desila na prošlim lokalnim izborima i biće u kontinuitetu nastavljena i sada.

"Kada se auto-put izgradi u narednih četiri-pet godina, mada Kinezi tvrde da će to biti u naredne tri godine, Banjaluka i Prijedor će biti samo vremenski dvadesetak, ne više minuta udaljeni, što govori da je to gotovo integrisana cjelina. To i želimo, da ovdje obezbijedimo još novih radnih mjesta, njihovu održivost, povećanje plata radnicima, da naše plate budu dovoljan stimulans da naši ljudi ne idu na druge prostore", istakao je Dodik.

Centralna izborna komisija BiH raspisala je za 12. decembar prijevremene izbore za gradonačelnika Prijedora, nakon što je Dalibor Pavlović 11. oktobra podnio ostavku na ovu funkciju.

U izbornoj trci učestvovaće 14 kandidata, i to jedan iz koalicije, osam iz političkih partija i pet nezavisnih kandidata.

U centralni birački spisak upisano je 86.329 građana sa pravom glasa.