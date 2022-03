Dodik nakon sastanka sa Lajčakom: Srpska ostaje neutralna po pitanju Ukrajine

ANTALIJA - Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik prvog dana Diplomatskog foruma u Antaliji sastao se sa Miroslavom Lajčakom, izaslanikom EU za dijalog Beograda i Prištine gdje su razgovarali o situaciji u BiH, ali i o stanju u Ukrajini.

"Republika Srpska je neutralna po pitanju Ukrajine i ostajemo pri tome. Imamo apsolutno pozitivan stav prema ukrajinskom narodu, žao nam je zbog stradanja, ali isto tako mislimo da je ovaj sukob rezultat globalnog previranja, koje se dodiruje u Ukrajini između Zapada, NATO-a i jedne odbrambene pozicije, koju sama Rusija ima, i to svi vide. Ukrajina je tu više kolateralna šteta", rekao je Dodik, prenosi RTRS.

Dodik je istakao da je, osim o refleksima krize na ekonomiju sa Lajčakom razgovarao i o političkim temama u BiH i na Balkanu.

"Ovo je bila prilika da mu objasnim neke naše stavove. Јedan histerični pristup koji briselska administracija ima prema BiH u nastojanju da prikaže sve crno bijelim. Oni i naše nastojanje da se ponašamo u skladu sa Ustavom u suštini proglašavaju antiustavnim. Moja uloga je bila da objasnim da to nije tako. Ono što mi radimo je sve potkrijepljeno ustavnom pozicijom. Mi ćemo nastaviti sa tom politikom i nećemo podleći toj jednoj opštoj histeriji, koja je i sad zbog sukoba u Ukrajini", poručio je Dodik.

Dodik je komentarisao i "izjavu Kristijana Šmita nakon sastanka sa ministarkom spoljnih poslova Njemačke Analenom Berbok, da Dodik nije dostojan pozicije koju obavlja i da treba da ide u političku penziju".

"On će određivati ko ide u političku penziju. On je nedostojan da ja njega komentarišem. Јa 18 godina pobjeđujem na izborima, a on je prvi put postao poslanik i on nešto da govori o tome", rekao je Dodik.

Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik prvog dana Diplomatskog foruma u Antaliji sa sastaće se i sa evropskim komesarom za proširenje Oliverom Varheljijem, visokim predstavnikom EU za spoljnu politiku i bezbjednost Žozepom Boreljom, te predsjednikom Slovenije Borutom Pahorom.

Protokolom je planiran radni doručak Dodika sa predsjednikom Turske Redžepom Tajipom Erdoganom.

Na forumu učestvuje i bošnjački član Predsjedništva Šefik Džaferović , kao i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.

Dodik i Džaferović , prema programu samita, obratiće se u subotu, 12. marta, u okviru panela lidera "Budućnost BiH", najavljeno je iz Predsjedništva BiH.