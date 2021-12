Dok: Nije Sveto pismo to što kaže trećerazredni američki službenik

BANJALUKA - Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik smatra da BiH treba da pobjegne od mentaliteta u kojem "neki trećerazredni službenik Stejt departmenta može da nešto kaže o BiH, a da se to ovdje doživljava kao Sveto pismo".

"Niti je to Sveto pismo, niti je on važan. Važni smo mi koji živimo ovdje. Oni imaju svoje mandate ovdje, a mi imamo svoje živote. Zato treba da radimo tako da ljudi shvate da smo mi ti koji ovdje odlučuju", rekao je Dodik.

On smatra da je vidljivo da Zapad očekuje da iz BiH dobije jeftinu radnu snagu, koju će da transportuje ka Evropi, te istakao da je to nešto protiv čega se treba boriti.

Dodik, koji je i lider SNSD-a, ponovio je da se SNSD neće vratiti u institucije BiH dok iz pravnog prometa ne budu isključene intervencije na Krivičnom zakonu BiH.

"U februaru ili martu ćemo podnijeti izvještaje o tom pitanju i razgovaraćemo o tome na Narodnoj skupštini Srpske, te donijeti nove zaključke", rekao je Dodik.

On je istakao da visoki predstavnik nije neko ko može parlamentu BiH da predlaže bilo šta, a kamoli da nameće intervencije na zakone ili donosi nove zakone.

Komentarišući optužbe koje je na njegov račun iznio predsjednik SDS-a Mirko Šarović, Dodik je rekao da će narod odlučiti da li će biti bolje bez Milorada Dodika ili neće.

"Ako on misli da neće biti bolja dok sam ja tu, ja mislim da ako bi on slučajno bio tu, ne bi ni bilo Republike Srpske, a to je vidljivo iz onoga što već radi", rekao je Dodik na konferenciji za novinare u Banjaluci.

Dodik je dodao da Šarović ima probleme u svojoj organizaciji, te da je urušio SDS.

"Ne želim nikakvu polemiku s njim. On može da misli i govori šta hoće", rekao je Dodik.

Govoreći o kandidatima za predstojeće izbore, Dodik je istakao da će SNSD tek odlučivati o njima i da još nije vrijeme da se govori o imenima.