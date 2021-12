Dortmund, Beč, Roterdam: Dijaspora u strahu od novih lockdowna

DORTMUND, BEČ, ROTERDAM - Nove kovid mjere koje su uvedene u pojedinim evropskim zemljama, kao i najava da će u nekim od ovih zemalja vakcinacija protiv virusa korona postati obavezna, izazvale su burne reakcije tamošnjeg stanovništva, ali su zabrinule i bh. građane koji žive i rade u inostranstvu.

Austrija, Belgija, Njemačka i Nizozemska samo su neke od evropskih zemalja u kojima se posljednjih sedmica organizuju protesti protiv novih epidemioloških mjera, koje su, prema mišljenjima demonstranata, napad na slobodu.

Najava uvođenja obavezne vakcine protiv virusa korona, koja bi trebalo da stupi na snagu u februaru sljedeće godine u Austriji, odnosno u martu 2021. godine u Njemačkoj, dočekana je s ogorčenjem, a bilo je i sukoba i okršaja s policijom. Kako se u toj situaciji snalaze pitali smo i neke građane porijeklom iz BiH, koji su trenutno rasuti širom Evrope.

DORTMUND: Kako je u razgovoru za "Nezavisne novine" rekao Josip Uvalić, Banjalučanin s adresom u njemačkom gradu Bohumu, nedaleko od Dortmunda, uvođenje obavezne vakcinacije nije samo opcija, prema njegovom mišljenju, to će se sigurno i ostvariti. Istakao je da, iako je i sam primio obje doze vakcine protiv virusa korona, ne vidi poentu u obaveznom uvođenju vakcinacije kada i osobe koje su vakcinisane mogu da prenesu virus.

"Ne sumnjamo u to da će biti uvedena obavezna vakcinacija, to je neminovno. A što se tiče pravila 3G (vakcinisan, prebolovao, testiran), kod nas je uveden 2G, to znači da ste ili preležali virus ili da imate potvrdu o vakcinaciji. Mada u pojedinim oblastima Njemačke postoji i pravilo 2G plus, gdje, bez obzira na to što ste vakcinisani ili ste preležali kovid, morate imati negativan PCR test", naveo je Uvalić, pojašnjavajući da to znači da, bez obzira na to što imate kovid propusnicu, u pojedine lokale ipak ne možete ući ako nemate negativan PCR test.

"Mnogi ljudi pitaju se zašto su se vakcinisali, mislili su da će poslije vakcinacije imati slobodu da se kreću, ali to, izgleda, ne znači ništa. Malo sam skeptičan sada kuda sve to vodi", rekao je Uvalić. Dodao je da ima kolegu koji je, pored dvije doze vakcine, primio i buster dozu te se ponovo zarazio virusom korona.

"Izgubio je čulo mirisa, pa se zbog toga testirao i bio je pozitivan na testu. Vakcina mu je pomogla da nema teže simptome bolesti, ali on se, ne znajući da je zaražen, sve vrijeme kretao među ljudima", kazao je Uvalić ističući da zbog svega toga ljudi postavljaju pitanje da li će slobodu dočekati i kada svi budu vakcinisani.

"Ne znam gdje je svemu tome kraj. Oduzimanje slobode i građanskih prava, to me nervira. Imao sam virus korona, prebolovao sam ga. Vakcine pomažu da imamo blaže simptome, ali ne želim da me neko primora na to", zaključio je ovaj Banjalučanin za "Nezavisne novine".

BEČ: Austrija je bila prva evropska zemlja koja je najavila uvođenje obavezne vakcinacije protiv virusa korona, što je izazvalo redovne proteste koji su nerijetko brojali i desetine hiljada nezadovoljnih građana, a među njima je i Banjalučanin Dejan Antonić, koji živi i radi u Beču.

Kako je za "Nezavisne novine" istakao Antonić, on nije vakcinisan, jer je već dva puta prebolovao kovid-19 te je skoro izašao iz izolacije.

"Dobio sam potvrdu da sam bio bolestan i ona mi važi šest mjeseci, tako da za mene ne važi obavezna vakcinacija do maja i mogu se s njom normalno kretati", kazao je Antonić. Dodao je da se za uvođenje obavezne vakcine još ništa ne zna te da je stavljen prijedlog da se do 15. februara sljedeće godine svi moraju vakcinisati, a ko to ne uradi od 15. marta, dobija kaznu od 600 evra, koju mora plaćati u svakom kvartalu ako se u međuvremenu ne vakciniše.

"Izuzeti su svi ispod 14 godina, trudnice te svi koji su preležali kovid u proteklih šest mjeseci ili oni koji zbog neke bolesti ne mogu biti vakcinisani", rekao je Antonić, dodajući da će se još vidjeti kakvu će odluku donijeti Ustavni sud.

Kako je naveo, najavljeno je da bi lockdown, koji je na snazi od 22. novembra, trebalo da bude ukinut za sve vakcinisane, dok će nevakcinisani ostati i dalje zatvoreni.

"Radnje bi trebalo takođe da se otvore, ali za vakcinisane. Protesti se redovno održavaju, svaki put u drugom gradu, a u Beču su bili sad u subotu i prije dvije sedmice, gdje se svaki put okupi oko 50.000 ljudi", kazao je Antonić, dodajući da se i sam protivi obaveznoj vakcinaciji, jer, kako kaže, protivi se uvođenju digitalnog kovid sertifikata, kojim će svi podaci građana postati centralizovani.

ROTERDAM: Krajem novembra ove godine demonstracije su organizovane i u Roterdamu, a o svemu tome za "Nezavisne novine" govorila je Slavica Đukić Ilić, koja se iz Banjaluke preselila u nizozemski grad Delft, koji se nalazi blizu Haga i Roterdama.

Kako je navela, trenutno epidemiološko stanje u Nizozemskoj je takvo da je broj pozitivnih slučajeva najveći od početka pandemije te da, iako je prije nekoliko mjeseci situacija izgledala dobro i skoro sve mjere su bile ukinute, to sada više nije slučaj.

"Vlada je počela sa uvođenjem kovid propusnica prilikom ulaska u kafiće, restorane, muzeje, kina, pozorišta. Maske su postale obavezne, a odnedavno je uveden i takozvani večernji lockdown, ograničeno radno vrijeme do 16 časova za sve ugostiteljske objekte i neesencijalne prodavnice", kazala je Đukić Ilićeva, dodajući da su zbog toga u više navrata organizovane demonstracije.

"Živim u manjem gradu, pa je situacija prilično dobra. Na vijestima kažu da se situacija stabilizuje, međutim ja očekujem još strože mjere ili potpuni lockdown kroz mjesec dana", navela je Đukić Ilićeva.

Istakla je da zasad insistiranje na kovid propusnicama njoj ne predstavlja problem, jer je vakcinisana, ali da su već počele kampanje za buster doze.

"Pitanje je koliko će važiti moj trenutni status o vakcinaciji iako sam drugu dozu primila u avgustu. Večernji lockdown ne daje mnogo prilika za socijalni život i situacija već počinje podsjećati na prošlu godinu, kada je bio potpuni lockdown", kazala je Đukić Ilićeva.