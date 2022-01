Eskobar: Sankcije važno sredstvo u stabilizaciji, biće ih još

VAŠINGTON - Zamjenik pomoćnika američkog državnog sekretara i specijalni izaslanik za Balkan Gabrijel Eskobar izjavio je da sankcije nisu primarno sredstvo američkog angažmana u regionu zapadnog Balkana, ali da imaju efekta i da će ih biti još.

Eskobar je u intervjuu za Glas Amerike ocijenio da je korupcija glavni problem na Balkanu.

Govoreći o sankcijama uvedenim protiv člana Predsjedništva BiH Milorada Dodika i još dvojice zvaničnika, zatim protiv Milana Radoičića i Zvonka Veselinovića na KiM, on je rekao da ne želi da ljudi misle da se Sjedinjene Države angažuju u regionu prvenstveno kroz sankcije.

Istakao je, međutim, da je administracija u Vašingtonu veoma posvećena borbi protiv korupcije i da je jedno od sredstava u toj borbi sankcije.

"I mogu reći da, biće ih još, ali to neće biti primarno sredstvo našeg angažmana", rekao je Eskobar.

Dodao je da te sankcije nisu usmjerene na zemlje niti na određene narode, već, kako je naveo, na pojedince koji su duboko umiješani u korupciju.

Na pitanje da li se najava da će biti još sankcija odnosi na sve zemlje zapadnog Balkana, on je potvrdno odgovorio, dodajući da je ova administracija posvećena korišćenju drugih sredstava, uključujući i globalni Magnitski zakon protiv ljudi širom svijeta koji su uključeni u kriminalne aktivnosti i korupciju.

Eskobar smatra da su sankcije važno sredstvo u stabilizaciji regiona i da imaju efekta.

"Ne mogu i ne želim da komentarišem pojedinosti. I ne mogu da govorim o detaljima našeg diplomatskog angažmana sa raznim ljudima u regionu. Mogu vam reći da sankcije sprečavaju ljude da prebacuju novac. Sprečavaju i dovode do zatvaranja ofšor kompanija preko kojih se prenosi novac, posebno javna sredstva, kroz netransparentne procese od kojih koristi ima veoma mali broj ljudi", rekao je Eskobar.

Na konstataciju da Evropska unija još nije uvela sankcije Dodiku, i da li izostanak jedinstvenog stava u Evropskoj uniji utiče na efikasnost politike SAD na Balkanu, Eskobar je odgovorio da u najvažnijem dijelu Vašington ima zajednički stav sa našim evropskim partnerima.

Dodao je da se u Evropskoj uniji vode intenzivni razgovori o tome šta oni mogu da ponude, da upotpune mjere SAD.

Ukazao je da se politika i angažman SAD na zapadnom Balkanu tradicionalno odnose na multietničko pomirenje i integraciju u EU, ali da se u posljednjih godinu dana promijenio obim pažnje koju zapadni Balkan dobija u administraciji SAD.

Eskobar je istakao da postoji obnovljeni napor da se SAD ponovo angažuju na svim mehanizmima koji su bili uspješni, a to je, prema njegovim riječima, da se ojača Dejton, da se podrži i obnovi dijalog Beograda i Prištine i bliska saradnja sa partnerima iz NATO-a, kako bi se osiguralo da mogu da ispune svoje NATO obaveze.

Na pitanje da li će Vašington intenzivirati svoj angažman u narednom periodu i na koji način, Eskobar je odgovorio potvrdno, ocjenjujući da je priča o bivšoj Jugoslaviji, kako je rekao, "uspješna".

"Ako pogledate sedam zemalja koje su činile Jugoslaviju, dvije su u Evropskoj uniji, četiri su u NATO-u. A na zapadnom Balkanu, tri su u NATO-u, a četiri ostvaruju solidan napredak ka ulasku u Evropsku uniju", rekao je Eskobar.

On smatra da postoji jedna prepreka koja predstavlja izazov, a to je korupcija, ističući da je to razlog zbog kojeg mnoge zemlje nisu ostvarile veći napredak i što dijelovi regiona imaju demografske probleme.

Govoreći o situaciji u Crnoj Gori, Eskobar je rekao da nije na SAD da rješavaju tenzije i probleme vladajuće koalicijie unutar jedne članice NATO-a, ali da je Vašington jasno stavio do znanja šta očekuje, da se nada da će Crna Gora ostati zapadno orijentisana zemlja, čvrsta članica NATO-a i da će nastaviti da napreduje na putu ka članstvu u Evropskoj uniji.

Dodao je da su SAD jasno stavile do znanja da ne smatraju da sve stranke u političkom spektru ispunjavaju te kriterijume i ocijenio da se Demokratski front, kako je rekao, "pokazao kao neko ko izaziva podjele, podstiče etničke tenzije, stalno blokira reforme u parlamentu i time blokira put ka Evropi".

"Takođe je u prošlosti bio veoma protiv NATO-a i nije bio od pomoći svojim izjavama o Kosovu. Tako da ne vjerujem da se to promijenilo i ne smatramo ih odgovarajućim partnerom", rekao je Eskobar.