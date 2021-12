FBiH ne prepoznaje roditelje djece oboljele od malignih bolesti

SARAJEVO, BANJALUKA - Za razliku od Srbije, Hrvatske i Republike Srpske, Federacija BiH je jedina koja roditelje ili staratelje djece oboljele od malignih bolesti nije prepoznala kao posebnu kategoriju u smislu bolovanja, a svi dosadašnji pokušaji da se to promijeni nisu urodili plodom.

Zakonom o radu, roditelji ili staratelji djece oboljele od malignih bolesti imaju pravo na 42 dana bolovanja, kao i svi ostali građani, a nakon tog perioda moraju da idu na komisije što u Republici Srpskoj, Hrvatskoj i Srbiji nije slučaj.

Kako ističu u Udruženju "Srce za djecu", proces intenzivnog liječenja djece oboljele od malignih bolesti traje od šest mjeseci pa i do godinu dana, a za vrijeme boravka u bolnici djeci je potrebna pratnja roditelja ili staratelja zbog njihovog oslabljenog zdravstvenog stanja, ali i težine bolesti liječenja.

"Roditelj ili staratelj pratilac koji su u radnom odnosu ostvaruju pravo na odsustvo s posla ne duže od 42 radna dana, međutim liječenje traje puno duže i onda se roditelji staratelji odlučuju na napuštanje poslova ili korištenje nekih drugih vidova odsustva s posla", rekli su nam u Udruženju "Srce za djecu".

U ovom udruženju ističu da su još 2016. godine podnijeli inicijativu za izmjenu Zakona o radu, kojim je definisano bolovanje, ali da je ona odbijena uz obrazloženje da je to potrebno regulisati Zakonom o zdravstvenom osiguranju Federacije BiH.

S druge strane, u Republici Srpskoj, recimo, upravo je Zakonom o zdravstvenom osiguranju i pravilnikom definisano da staratelj ima pravo na bolovanje ukoliko se dijete nalazi na bolničkom liječenju, pa sve dok traje to liječenje.

"Ovo pravo ima jedan od roditelja ili staratelja djeteta koji u bolnici boravi na preporuku ljekara koji je dijete uputio u bolnicu, u skladu sa važećim propisima. Napominjemo da ovo pravo imaju osiguranici čijem djetetu je odobreno bolničko liječenje u zdravstvenim ustanovama u Republici Srpskoj, ali i izvan njenih granica. Fond zdravstvenog osiguranja je maksimalno pojednostavio proceduru odobravanja ovog bolovanja pa za odobravanje nije potrebno komisijko odlučivanje, već samo otpusno pismo iz bolnice za osiguranika čije se dijete nalazi na bolničkom liječenju", rekli su nam u Fondu zdravstvenog osiguranja Republike Srpske.

Pored ovoga, u Republici Srpskoj roditelji u slučaju teškog zdravstvenog stanja djeteta do 18 godina, u šta spadaju i maligne bolesti, imaju pravo na bolovanje do četiri mjeseca u toku kalendarske godine.

"Ovo pravo se ostvaruje na prijedlog zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa, u kojoj se dijete liječi ili na prijedlog porodičnog doktora, a Fond na osnovu toga donosi rješenje za ovo bolovanje", rekli su nam u Fondu zdravstvenog osiguranja Republike Srpske.

Kada je riječ o plati, za vrijeme bolovanja do 30 dana platu isplaćuje poslodavac u rasponu od 70 do 90 odsto u skladu s opštim aktima poslodavca nezavisno od toga zbog čega je radnik na bolovanju. Za bolovanje duže od 30 dana neto platu nadoknađuje Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske i to 70 odsto neto plate, osim u slučajevima zaraznih bolesti, kao što je sada slučaj sa koronom, te bolovanja prouzrokovanog transplantacijom, kada se nadoknadi 90 odsto neto plate.