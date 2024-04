Gupta: Dok je NATO-a, nema straha

SARAJEVO - Mislim da smo sigurna država, a svakako na tome možemo da zahvalimo NATO-u i Misiji EUFOR-a u BiH, kaže Gupta

Pripadnici Strateških rezervnih snaga EUFOR-a su sredinom mjeseca stigli u Bosnu i Hercegovinu.

Privremeno raspoređivanje 250 vojnika rezervnih snaga iz Francuske, Italije i Rumunije, koji su podrška operaciji "Althea", koju vodi Evropska unija, pozdravljeno je iz NATO-a riječima da "EUFOR igra ključnu ulogu u održavanju sigurnog okruženja u BiH, uz podršku NATO-a, u okviru Berlin plus aranžmana".

"Potpisom Dejtonskog sporazuma NATO je ovdje u mirovnoj misiji u Bosni i Hercegovini, kao i EUFOR. Oni imaju zajedničku komandu u Bruxellesu i služe apsolutno očuvanju mira ovdje, interoperabilnosti naših Oružanih snaga i svemu onom što je potrebno državi kakva je Bosna i Hercegovina u njenim tranzicijskim procesima. Svakako, ona najvažnija zadaća je sigurnost. Smatram da, dok su ovdje NATO i Misija EUFOR-a, mi stvarno kao građani ne trebamo imati nikakav strah da će na bilo koji način doći u pitanje suverenitet naše države", ističe za "Oslobođenje" prof. dr Dijana Gupta, predsjednica Atlantskog vijeća BiH.

Gupta podsjeća da Oružane snage BiH od samog početka saradnje sa NATO-om imaju jedan optimalan odnos.

"Oni nam u svakom smislu pomažu - i u tehničkom, i u ljudskim resursima, i u bilo kojoj vrsti pomoći obuke. Naši vojnici su išli u sve mirovne misije. Prema tome, NATO je naš najvažniji strateški partner u državi. S obzirom na to da smo mi već na neki način došli do kraja MAP-a, mi smo praktički u predsoblju ulaska u NATO. I sama nedavna posjeta generalnog sekretara Jensa Stoltenberga Bosni i Hercegovini je nama svima jedna garancija da NATO našu državu doživljava kao ozbiljnog partnera i da će on svakako nastaviti sa nama optimalnu suradnju", naglašava Gupta.

Vojni analitičar i naš kolumnista Đuro Kozar nedavno je u "Oslobođenju" pisao da dolazak pripadnika francuskog bataljona iz članice NATO-a, te 1.100 vojnika EUFOR-a iz 20-ak zemalja koje su u Alijansi, uz stalni štab ovog saveza u Sarajevu, jasno govori da NATO-a i te kako ima u BiH i da to nikome dobronamjernom ne bi trebalo smetati.

"Uostalom, NATO je u BiH uradio mnoge važne stvari, zaustavio rat, uspostavio mir, predano sa bosanskohercegovačkim vlastima radio na implementaciji Dejtonskog mirovnog sporazuma i ovaj savez je u krajnjem garant spomenutog sporazuma. Na predstojećoj vježbi 'Brzi odgovor' provjeravat će se sposobnost EUFOR-a da brzo integrira pojačanje i da rasporedi sve kapacitete kako bi mogao ispuniti svoju mirovnu misiju zbog koje mu se svake godine u Vijeću sigurnosti UN produžava mandat", piše Kozar.

Gupta naglašava da vježbe doprinose da budemo u svakom trenutku spremni, kada se vidi da je na neki način upitan mir u svijetu.

"Mi kao jedna mala država naprosto moramo da pozdravljamo da se te vježbe događaju kod nas. Ne bih rekla da se koncept samih vježbi nešto mijenja. Ako se možda kontingent na neki način pojačava, to je dobra slika koja dolazi u BiH, jer znate kakvo su iskustvo prošli naši građani u periodu 1991-1995. Kada dođe pitanje sigurnosti u BiH, naši građani nose određeni strah. Međutim, dolazak svih tih jedinica i vježbi nama stvarno daje, kao građanima u BiH, osjećaj da smo zaštićeni, da oni s nama ozbiljno računaju i da nemamo čega da se plašimo", zaključuje Gupta.

(Objavljivanje ovog teksta je dijelom finansirano grantom Ministarstva spoljnih poslova Sjedinjenih Američkih Država (Department of State). Mišljenja, nalazi i zaključci koji su ovdje navedeni pripadaju autorima i ne odražavaju nužno mišljenja, nalaze i zaključke Ministarstva spoljnih poslova Sjedinjenih Američkih Država.)

Foto: Ustupljena fotografija

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.