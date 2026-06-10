BANJALUKA - Male su šanse da će ovaj saziv Narodne skupštine Republike Srpske (NS RS) dobiti nasljednika potpredsjednice Anje Ljubojević, nakon što njena ostavka bude potvrđena.

Šta treba znati

Ostavka Anje Ljubojević biće konstatovana na posebnoj sjednici NS RS

Male su šanse da će do kraja mandata biti biran novi potpredsjednik

Ljubojevićeva ostaje narodni poslanik u skupštinskim klupama

Javnosti i dalje nisu saopšteni svi detalji o saobraćajnoj nezgodi

Otkrivaju to izvori "Nezavisnih novina" iz vladajuće većine te ističu da bi ostavka Ljubojevićeve trebalo da bude potvrđena na narednoj posebnoj sjednici NS RS.

Bez rasprave i glasanja

"Nema rasprave, nema glasanja, samo se konstatuje njena ostavka. Takva je procedura. Ko će doći umjesto nje? Vjerovatno niko, jer je do kraja ovog mandata ostalo još premalo vremena da bi se birao novi potpredsjednik. E, sad, šta će odlučiti rukovodstvo SNSD-a, čiji je Ljubojevićeva kadar, to je u ovom momentu teško reći", kaže sagovornik "Nezavisnih novina".

Naš izvor naglašava da ćemo Ljubojevićevu zasigurno gledati u skupštinskim klupama do kraja ovog mandata.

Nije vratila mandat

"Ona ostaje narodni poslanik, nije vratila mandat, već je prihvatila ostavku na poziciju potpredsjednika NS RS", pojašnjava naš izvor.

Dakle, kako sada stvari stoje, ako ne dođe do nekog obrta, rukovodstvo parlamenta Republike Srpske će, do kraja mandata, činiti predsjednik NS RS Nenad Stevandić i potpredsjednici Dragomir Vasić, Nina Bukejlović i Petko Rankić.

"Apsolutno nema potrebe da se bira još jedan potpredsjednik za ovih nekoliko zasjedanja, koliko je ostalo u ovom mandatnom periodu", ocjenjuje sagovornik "Nezavisnih novina".

Nenad Stevandić, predsjednik NS RS, rekao je da je ostavka potpredsjednice NS RS postala aktivna odmah po njenom prijemu, odnosno da je na snazi danom donošenja.

Ostavka na snazi

"Ostavka je na snazi danom podnošenja. To ne osporava Anji Ljubojević pravo koje imaju svi poslanici da glasaju, učestvuju i predlažu", rekao je Stevandić.

Dodao je da je, bez obzira na ime, prezime i funkciju i pripadnost narodu, prvo bio red da se pita za zdravlje Ljubojevićeve.

"Mene ko god je nazvao, rekao sam prvo: 'Ljudi, pitajte za zdravlje.' Ona se, na svu sreću, oporavlja, što je najvažnije", kazao je Stevandić.

Utvrđivanje odgovornosti

Govoreći o utvrđivanju odgovornosti, naveo je da sve ima svoju proceduru.

"Sve ima svoju proceduru kako se podnosi odgovornost, i politička i svaka druga", naglasio je Stevandić.

Ljubojevićeva, podsjetimo, na zahtjev stranačkog šefa, lidera SNSD-a Milorada Dodika, odlazi sa funkcije potpredsjednika NS RS, nakon udesa koji je službenim autom izazvala u subotu ujutru u Trnu kod Laktaša.

"Zatražio sam od Anje Ljubojević da podnese ostavku na mjesto potpredsjednika Narodne skupštine Republike Srpske, što je ona i prihvatila. Nosioci javnih funkcija i za najmanju neodgovornost moraju snositi najveću odgovornost. Oni koji donose i sprovode zakone moraju ih najviše poštovati", naveo je Dodik u utorak.

Šta je izjavila Ljubojevićeva

Nedugo nakon toga, istog dana, oglasila se i Ljubojevićeva.

"Danas sam podnijela ostavku na funkciju potpredsjednika Narodne skupštine Republike Srpske. Zahvaljujem se na ukazanom povjerenju, a posebno predsjedniku Miloradu Dodiku na svim prilikama koje mi je pružio tokom mog političkog angažmana. Žao mi je što je došlo do okolnosti koje su dovele do ove odluke, ali vjerujem da svaki izazov nosi i novu lekciju kao i priliku za lični i profesionalni rast", navela je Ljubojevićeva.

Slučaj nije rasvijetljen

Slučaj "Ljubojević" nije potpuno rasvijetljen, odnosno javnosti nisu saopšteni neki od bitnih detalja. Ona je udes skrivila u subotu, van radnog vremena, oko četiri sata, kod nadvožnjaka u izgradnji u Trnu, kod Laktaša, ali se i dalje ne zna da li je bila "pod gasom" i "načepila po gasu", te koliku će joj kaznu "odrezati" policija. Ljubojevićeva je, podsjetimo, prihvatila odgovornost te otkrila gdje je bila kritičnih momenata.

"Bila sam na fešti, popila sam par pića, ali sam bila dovoljno svjesna da bih upravljala vozilom. Svog vozača sam oslobodila smjene, pogledala u telefon, mokar kolovoz...", rekla je Ljubojevićeva nakon udesa u kojem je povrijeđena te navela da će snositi svu odgovornost za nastalu materijalnu štetu.

Anja Ljubojević je imala pravo na 24-časovno korištenje službenog vozila koje je slupala, potvrđeno je za "Nezavisne novine" iz NS RS.

NS RS: Vozila osigurana

"Po Pravilniku o korištenju službenih vozila predsjednik Narodne skupštine, potpredsjednici, generalni sekretar i šef voznog parka imaju pravo korištenja službenih vozila 24 časa dnevno", rekli su iz NS RS.

Na naše pitanje kolika je vrijednost vozila, te ko će snositi troškove nastale usljed saobraćajne nezgode, iz NS RS odgovaraju da su sva njihova vozila osigurana.

"Sva vozila u Narodnoj skupštini Republike Srpske su kasko osigurana, što znači da su pokrivena polisom osiguranja koja vlasniku nadoknađuje materijalnu štetu nastalu na vozilu i u slučaju kada je on sam krivac za saobraćajnu nezgodu. Procjena štete na vozilu vrši se kroz zvaničan postupak u kojem procjenitelj iz osiguravajuće kuće detaljno pregleda, foto-dokumentuje i popisuje sva oštećenja na vozilu", rekli su iz NS RS.