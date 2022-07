IGA nema para ni za poštansku marku

SARAJEVO - Izvozno-kreditna agencija (IGA) BiH odgovor na jedno od poslaničkih pitanja poslala je faksom, a u njemu je, između ostalog, navela i da nema novca za poštanske usluge.

"S obzirom na blokadu transakcijskog računa, o čemu smo takođe izvještavali Parlamentarnu skupštinu BiH u nekoliko navrata, ovaj dopis vam upućujemo elektronskim putem, odnosno putem faksa, jer nismo u mogućnosti snositi troškove poštanskih usluga", navodi se u odgovoru.

Inače, račun IGA blokiran je duže od godinu i po dana. Trenutno blokada računa je na iznos od 3,5 miliona KM, a u međuvremenu stigle su i nove blokade, između ostalog i Poreske uprave, tako da je u suštini račun blokiran zbog duga od oko 14 miliona KM.

"Održavamo tekuće poslovanje koliko možemo. Radnici, njih osam, platu nisu primili godinu i po dana i uglavnom aktivno traže posao, međutim imaju problem sa neuvezanim radnim stažom, pa se ne mogu ni odjaviti. Radnici su tužili IGA i to je u procesu, kako će se to odvijati, kada će dobiti taj postupak i da li će biti novca da se to isplati, ne znam", rekla je Lamija Kozarić Rahman, direktorica IGA.

U nekoliko navrata u posljednjih godinu i po dana IGA je od parlamenta BiH tražila da se riješi njihov status, a u jednom trenutku predložili su i izmjenu zakonske regulative na način da račun IGA ne može biti blokiran, a sve po uzoru na ostale zemlje u kojima je to regulisano na taj način. Ovaj prijedlog nije dobio podršku u Savjetu ministara BiH, ali i parlamentu BiH, gdje već godinama peru ruke od poslovanja IGA. Problemi u IGA počeli su znatno ranije i to nakon što su 2013. godine dali garancije i kredite preduzeću UNIS Fabrika cijevi Derventa. Garancija je data u vrijednosti od 176 miliona KM, što je bilo mnogo više od njenog kapitala i od tada su počeli svi problemi. U jednom trenutku time se bavila i posebna istražna komisija Predstavničkog doma BiH, ali u suštini nisu uradili ništa osim što je pozvano Tužilaštvo Bosne i Hercegovine da sprovede istragu.

"Kakva je sudbina IGA, pitanje je za milion dolara i sve zavisi od političke volje. Mi ne možemo ništa, naša odgovornost je u tekućem poslovanju i to održavamo koliko možemo. Sve je do vlasnika, a to je država sa entitetima. Imamo pozive klijenata koji su nas tužili i spremni su da pregovaraju pa čak i na otpis dijela duga, ali mi ne možemo ništa u ovom trenutku pa ni pregovarati", kazala je Kozarić Rahmanova.

Blokada računa IGA dovela je do još jednog problema, jer ova institucija nije u mogućnosti da plaća pravnog zastupnika, ali ni troškove u postupcima u kojima je IGA strana u postupku, bilo kao tužena ili kao tužilac.

"Nepojavljivanjem na sudu u svojstvu tužitelja smatra se da je IGA odustala od tužbe, čime će izgubiti pravo na naknadu štete od tuženog, dok u svojstvu tužene nema priliku da iznese svoj odgovor na tužbu, čime priznaje navode iz tužbe", navodi se u jednoj od posljednjih informacija koja je upućena parlamentu Bosne i Hercegovine.