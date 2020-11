Izetbegović o Zvizdićevom uslovu: Nisam čovjek kojem se daju ultimatumi

Lider SDA i zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda državnog Parlamenta Bakir Izetbegović govorio je za O kanal, između ostalog, o uslovu koji je Denis Zvizdić postavio za svoj ostanak u SDA - odlazak pojedinaca za koje je rekao da stalno nanose štetu i ostavku rukovodstva Kantonalnog odbora SDA Sarajevo.

Izetbegović kaže da nije očekivao ovakav stav Zvizdića. Ističe da njegove važne stavove često saznaje iz medija.

"Mi smo o ovim temama razgovarali prije par dana, i dogovorili u kom smjeru idemo. On nije imao ništa protiv. To me malo iznenadilo. Mi se jako dugo poznajemo. Gospodin Zvizdić je uvijek imao moju veoma snažnu podršku u svim bitnim stvarima. Naročito u vezi kandidatura. Mene pomalo čudi, ne samo ova sad izjava, nego i njegov odnos u ovoj krizi koju imamo, gdje su neki ljudi poljuljani", rekao je Izetbegović.

Istakao je da Zvizdića poznaje u drugačijem svjetlu.

"I on je napravio malo lošu procjenu, i sada će imati priliku da upozna mene. Ja nisam čovjek kojem se daju ultimatumi, niti mislim da treba davati ultimatume proslavljenim komandantima, poput gospodina Fikreta Prevljaka. On je, uostalom, već ponudio ostavku. Generalno, mislim da nije bila dobra riječ da neko nešto mora uraditi, jer se onda jako smanjuje šansa. Ljudi ne vole kad im se komanduje, oni su izabrani. Ako trebaju snositi posljedice oni koji su griješili, prvo ćemo vidjeti koji su to. Pa će onda da idu. Neće im naređivati ni Bakir izetbegović a neće ni gospodin Zvizdić", poručio je Izetbegović.