Koliko košta rušenje Vlade TK?

TUZLA - Mandatar za sastav nove Vlade u Tuzlanskom kantonu nije još poznat. Spominje se nekoliko imena, a trenutno ovu kantonalnu instituciju vode sekretari.

Sa druge strane, dobro upućeni upozoravaju da su na sceni političke igre bez ikakvih pravila koje su veoma opasne poput kupovine ruku.

Promjena kantonalne vlasti česta je pojava u ovom kantonu. Godinama nijedna vlada nije odradila četverogodišnji mandat.

Novu skupštinsku većinu u ponedeljak je formirala SDA. Dva glasa koja su presudila da manjina postane većina su onaj od Jasmine Lugavić zastupnice PDA, te Smaje Mandžića nezavisnog zastupnika koji, po neki put, mijenja stranu. Novu većinu čini i DF koji ima neke zahtjeve prije ulaska u formiranje vlasti.

"Pregovori nisu počeli. Što se tiče DF-a, mi ne želimo ući u vlast bez onih naših inicijativa koje trebaju biti ispunjene. To su porodiljske naknade, smanjenje plata ministara i zastupnika koji su u prošlom mandatu povećali to samo sebi. Bez tih principa i još nekih drugih, mi nećemo ući u vlast“", kategoričan je Mahir Mešalić, poslanik DF-a u Skupštini TK.

Sekretari ministarstva u Vladi TK obavljaju potrebne poslove dok se ne formira nova vlada. Neće biti novih konkursnih procedura, one započete se trebaju završiti u skladu sa zakonom, smatra rukovodstvo Skupštine TK.

"Obavili smo razgovor sa sekretarima ministarstava i oni obavljaju poslove dok se ne imenuje nova vlada i novi ministri. Oni imaju ovlaštenja da sve započeto, nastave", mišljenja je Žarko Vujović, predsjednik Skupštine TK. Vujović je, zajedno sa potpredsjednicima Skupštine, održao sastanak sa sekretarima ali i sa direktorima javnih preduzeća i ustanova. Po njima to nije bilo pozivanje na red, već davanje podrške.

"Da im obećamo da neće doći do nezakonite smjene, odnosno, sječe glave. Također, rekli smo da sebi ne smiju dozvoliti bilo kakav uticaj i pritisak. Ni od mene ni od opozicije ni od pozicije", kazala je Lejla Vuković, potpredsjednica Skupštine TK koja je često spominjana ovih dana. Naime, Vuković i njen stranački kolega Nedžad Hamzić koji dolaze iz SBB-a presudili su prošlu smjenu Vlade te se očekivalo da, u tijesnoj kolaciji, to bude i ovaj put.

No, iznenađujuće i politički mudro, bili su suzdržani. Ovakve odluke ali mnoge druge, poput smjene vlade nekoliko mjeseci prije izbora, nemaju logike ali ni svrhe kao ni brojne odluke u političkom životu u BiH, osim da se odluke donose zbog ličnih interesa, smatra Vehid Šehić, politički analitičar.

"Svako ima razloge. Sada će se opet birati direktori javnih preduzeća, nadzorni odbori. Uhljebljenje kadrova. Druga stvar je jako opasna. U uređenim sistemima i u fudbalu imate prelazni rok do kada se može prelaziti iz jednog u drugi klub. Kod nas u političkom životu to nema. Svjedoci smo tzv.preletača. Najbolji primjer je ovo u TK", smatra Šehić i dodaje da je politika najunosnije zanimanje i da je dozvoljeno nemoralno ponašanje.

Inače, u TK sve češće se spominje kupovina ruku pa je, navodno, obaranje Vlade TK, koštalo 1, 5 miliona KM koje je obezbijedio lokalni moćnik iz Živinica.

Da se takve stvari se dešavaju, spomenuo je i jedan od bivših političara koji je kazao da ima informacije da je ruka tzv. preletača u skupštini TK vrijedila oko 300 .000 KM. Šehić kaže da ga to ne iznenađuje.

"To znam sigurno da je čak na lokalnom nivou glas nekog vijećnika može vrijediti 50.000 KM. To je dokaz da se ovdje za pare krše svi principi i moralne norme kad je novac u pitanju. U TK skupštinske većine se formiraju u ugostiteljskim objektima, a ne u Skupštini. Ne treba nas ništa iznenaditi. Šta će ova Vlada uspjeti uraditi? Izborna kampanja, iako je zakonom određena, ona je u kontinutetu. Sada ovi sa pozicije vlasti mogu to iskoristiti. Kupovina naklonosti birača će učiniti sve", zaključuje Šehić.

Ko će biti novi mandatar, nije još poznato. Spominju se imena poput Denijala Tulumovića, bivšeg premijera i člana SDA ali i Begana Muhića, konzula BiH u Stutgartu, također, člana SDA.