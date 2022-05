Komšić o Plenkovićevoj najavi za BiH: Što je babi milo to joj se i snilo

Željko Komšić, član Predsjedništva BiH, na sarajevskom Business Forumu komentarisao je najavu hrvatskog premijera Andreja Plenkovića da će biti održana nova runda pregovora o izbornom zakonu. Kazao je kako su temelji izborne reforme od početka pogrešno postavljeni.

"Zato je moralo doći do kraha cijele te priče. Što se tiče ambicija Zagreba oličenih u predsjedniku Milanoviću, premijeru Plenkoviću, Čoviću, da će im sad neko ponovo doći ovdje pa nekoga natjerati da otvara nove runde pregovora, ja bi to sveo na onu narodnu 'što je babi milo to joj se i snilo'", komentarisao je Komšić, prenosi Klix.

Naglasio je da poruke Dragana Čovića o teritorijalnoj reorganizaciji BiH nisu novost.

"Spadam u red ljudi koji su davno prepoznali što zapravo Čović hoće i on hoće ono što govori. Druga je stvar što su neki, pogotovo ovdje iz Sarajeva, bili spremni da to olako prihvate, bilo je i puno onih koji nisu slušali ono što on govori", rekao je Komšić.