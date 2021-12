Kovačević: BiH može biti ili dejtonska ili bivša zemlja

BEOGRAD - BiH može biti ili dejtonska zemlja ili bivša zemlja, poručio je večeras Radovan Kovačević, savjetnik srpskog člana predsjedništva BiH Milorada Dodika.

On je naglasio da Republika Srpska poštuje teritorijalni integritet i međunarodni suverenitet BiH i da je spremna da bude dio BiH, ali samo ako ima sva ona prava koje joj Ustav BiH garantuje.

"Ukoliko ta prava nemamo onda će, jednostavno, morati da se traži neki novi put, a mi nismo baš sigurni da li taj novi put podrazumijeva postojanje BiH, ili da to pojednostavimo. BiH može biti ili dejtonska zemlja ili bivša zemlja", rekao je on u emisiji "Svet sa Sputnjikom".

Kovačević je ukazao da su na Dejtonski sporazum svi dali svoj pristanak i da je to bio jedini recept za "bosanski lonac" koji su svi bili voljni da prihvate, dok za ništa drugo u BiH ne postoji konsenzus.

"Za ovo postojeće stanje koje je potpuno skaradno, koje ne oslikava ono što mi imamo u postojećem Ustavu BiH, ne postoji konsenzus Srba, ni Republike Srpske, što je Srpska jasno rekla odlukama 10. decembra u Narodnoj skupštini. Ne postoji konsenzus ni predstavnika hrvatskog naroda, koji su isto tako apsolutno nezadovoljni postojećem stanjem", rekao je on.

Kovačević je poručio da BiH nikako ne može biti zemlja u kojoj je zadovoljna samo jedna – bošnjačka strana, jer je to put u nestanak BiH.

U osvrtu na izjave budućeg ambasadora SAD u Srbiji Kristofera Hila da je Republika Srpska glavni problem na Balkanu i prijetnje sankcijama koje Srpskoj i njenom rukovodstvu dolaze sa mnogih adresa, Kovačević je rekao da je najtragičnije to što je Hil rekao da: "Dejtonski sporazum nikada nije zamišljen kao trajno rješenje za BiH".

"Međutim, mi smo Dejtonski sporazum i njegove anekse, a samim tim i Aneks četiri, koji je Ustav BiH, mi smo to potpisali kao naš pristanak na BiH koja je za nas prihvatljiva i ono što je ključna poruka Srpske, Milorada Dodika i kompletnog rukovodstva da je to jedina BiH na koju je Republika Srpska spremna da pristane i jedina BiH u kojoj je Srpska spremna da bude njen sastavni dio. Sve drugo je za Republiku Srpsku apsolitno neprihvatljivo", naglasio je Kovačević.

On je podsjetio i da je bošnjački član Predsjedništva BiH Šefik Džaferović pozvao britanskog izaslanika Piča da pod hitno pošalju veliku vojnu formaciju u BiH.

"Milorad Dodik je jasno rekao da mogu da pošalju 100.000 vojnika, ali da to neće riješiti probleme. Problemi ostaju apsolutno neriješeni i ti problemi su politički problemi. Republika Srpska ne planira da se pomiri sa tim da joj se oduzimaju prava", rekao je on.

Kovačević je naglasio da je u proteklih 26 godina bezočnim nasiljem mijenjana ustavna stuktura BiH, a da su međunarodne okolnosti bile takve da Republika Srpska nije tome mogla da se suprotstavi i podsjetio da je samo u jednom danu smijenjeno 56 zvaničnika, a da su visoki predstavnici donijeli više od 140 zakona koji su bili u suprotnosti sa Ustavom i redovno bili u korist bošnjačkog i uvijek u suprotnosti i protiv volje srpskog i hrvatskog naroda.

"Mi nismo spremni da Republika Srpska nestane. Potpuno smo spremni da Republiku Srpsku branimo i da joj vratimo ono što joj pripada po dejtonskom Ustavu", rekao je Kovačević i dodao da su prijetnje rukovodstvu Srpske, posebno srpskom članu Predsjedništva BiH Miloradu Dodiku – nelogične.

Kovačević je zapitao da li se u bilo kojoj civilizovanoj zemlji bilo kom domaćem, demokratski izabranom političkom predstavniku može prijetiti bilo kakvim sankcijama zbog toga što se zalaže za poštovanje Ustava svoje zemlje.

"To su jednostavno potpuno nelogične, potpuno nepojmljive stvari", rekao je on.

Kovačević je rekao da Republika Srpska jednostavno traži isti odnos prema Srbima i svim građanima Republike Srpske i Srpskoj koji postoji i prema ljudima u drugim državama Evrope.

"Ako na bilo koji način uklone Milorada Dodika sa političke scene, moraju da znaju da smo svi mi ovdje Milorad Dodik i da smo spremni da vodimo isključivo takvu politiku koju trenutno vodi i zagovara on jer to nije politika Dodika, već politika Republike Srpske, građana Srpske i politika koju građani na svakim izborima bukvalno delegiraju Miloradu Dodiku kao politiku koju on treba da zastupa, da vodi u borbi za interese građana, a koji su uvijek u skladu sa Dejtonskim ustavom", rekao je Kovačević.

On je naglasio da u Srpskoj neće da govore o eventualnom scenariju eskalacije nasilja, jer postoji potpuna ubijeđenost da do toga neće doći.

"Ono što je najbitnije je da rukovodstvo Republike Srpske neće povući nijedan takav potez. Mir je ključna vrijednost Republike Srpske, ključna kategorija i ne postoji ništa za šta bismo žrtvovali mir. Takve priče postoje da bi se Republika Srpska obeshrabrila u svemu ovome i da bi se predstavnicici Srpske prepali, da bi odustali od toga da se vrati ono što joj pripada" rekao je on.

Kovačević je ukazao da je Srpska uvijek pozivala na dijalog unutrašnjih faktora.

"Jedini način da se nađe održivo rješenje za BiH je da unutrašnji faktori sjednu za pregovarački sto i da dođu do rješenja. Dejtonska BiH je definitivno jedina na koju su pristali, ne samo Srbi i Republika Srpska, nego su pristali svi. Pristali su i Bošnjaci i Hrvati. To je nešto što je postignuti konsenzus, balans. Jedino o čemu možemo da razgovaramo je kako da se vratimo tom konsenzusu i balansu", zaključio je on.