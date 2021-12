Kovačević: Republika Srpska je volja njenih građana

BANJALUKA - Kriza u BiH nije počela tako što je Republika Srpska povukla određene poteze već je stanje kontinuiteta koje traje 26 godina, od potpisivanja Dejtonskog sporazuma, rekao je savjetnik srpskog člana Predsjedništva u BiH Radovan Kovačević.

Kovačević je za TV "N1" rekao da je krizu izazvalo to što je uradio posljednji visoki predstavnik u BiH Valentin Incko, koji je sebi dao za pravo da nameće nekakve zakone, što Republika Srpska osporava.

"Mi smatramo da Republika Srpska i BiH, kao i druge zemlje u Evropi, treba same da donose zakone od demokratski izabranih predstavnika u demokratskim institucijama", naveo je Kovačević.

Navodeći da je nedopustivo da visoki predstavnik donosi nekakve zakone, Kovačević je rekao da je Inckova sporna odluka ujedinila sve političke faktore u Republici Srpskoj.

"Svi politički faktori, i vlasti i opozicije, su donijeli odluku da dok se takvo rješenje ne povuče ne postoje uslovi da predstavnici Srpske učestvuju u donošenju odluka na nivou zajedničkih institucija", rekao je Kovačević.

On je naglasio da narod Republike Srpske u ogromnom postotku podržava ono što vlast radi.

Kovačević je naglasio da je, osim te sramne i nedopustive odluke visokog predstavnika, bilo niz sramnih odluka Ustavnog suda u kome tri stranca zajedno sa dva Bošnjaka konstantno preglasavaju srpske i hrvatske sudije.

Prema njegovim riječima, posljednje odluke su bile da se Republici Srpskoj oduzme vlasništvo nad šumama, što je 43 odsto teritorije Srpske, pa poljoprivredno zemljište.

Na pitanje da li Parlamentarna skupština treba da vrati nadležnosti, Kovačević je rekao da je prenošenje nadležnosti sa entiteta na organe BiH vršeno uz saglasnost dva entiteta ili međunarodnim pravnim nasiljem i nametanjem od visokih predstavnika, na šta nisu imali pravo.

On je podsjetio da je Velika Britanija nekada donijela odluku da postane član EU, a poslije donijela odluku da izađe i da za to nije trebala saaglasnost Evropskog parlamenta.

Tako je, kako je naveo, i Republika Srpska nekada dala saglasnost da se nešto formira na nivou BiH i za to postavila jasne uslove koji moraju da budu ispoštovani, ali nijedan nije ispoštovan.

"Sve i jedan potez koji Republika Srpska povlači u ovom periodu je usklađen sa Dejtonskim mirovnim sporazumom i Ustavom BiH, uz potpuno uvažavanje teritorijalnog integriteta i suveneriteta BiH, bez ijednog poteza koji može da ugrozi mir i stabilnost u BiH", naglasio je on.

Kovačević je rekao da su entitetima oduzimane nadležnosti kako bi na jedan vještački način bila unitarizovana BiH u korist Bošnjaka, a protiv Srba i Hrvata.

"Imali smo više od 140 odluka visokih predstavnika koji na to nisu imali nikakvo pravo. Visoki predstavnici nikada po Dejtonskom sporazumu nisu imali pravo da nameću zakone i da se miješaju u ustavni poredak BiH, ali su to bezočno radili", rekao je on i dodao da je vještački centralizovana BiH uvijek u korist Bošnjaka, a protiv volje srpskog i hrvatskog konstitutivnog naroda.

Prema njegovim riječima, glasati u parlamentu u BiH i glasati u Srbiji, Francuskoj i normalnoj demokratskoj zemlji je različito.

"Ovdje vam neko nametne zakon i onda kaže da morate da ga usvojite. Ako ga ne usvojite, onda vam visoki predstvanik u jednom danu smijeni 56 visokih funkcionera Republike Srpske, među kojima su i članovi parlamenta i onda imenuje druge koji to usvoje u roku dva dana", podsjetio je Kovačević i dodao da se to ne može nazvati demokratskim procesom, već međunarodnim pravnim nasiljem.

Kovačević je ponovio da je sve i jedan potez koji povlači Republika Srpska usklađen sa Dejtonom i Ustavom i poštovanjem suvereniteta i bez ijednog načina da se ugrozi mir.

On je istakao da je Republika Srpska volja njenih građana, a ne bilo čiji ratni plijen.

Kovačević je podsjetio da je Republika Srpska u Dejtonskom sporazumu dobila svoju međunarodnu verifikaciju, kao strana potpisala sve anekse, pa i Aneks četiri koji je Ustav BiH.

On je naglasio da je Republika Srpska potpisala Dejtonski sporazum, a svi oni koji nešto potpišu su strane, a strana je i Federacija BiH.

"Postoje Bošnjaci koji ne žele da razgovaraju ni sa Srbima, ni sa Hrvatima u BiH, jer međunarodna zajednica 26 godina, grubo kršeći Dejtonski sporazum i Ustav,kreira vještačku unitarizaciju i iz dana u dan obespravljuju srpski i hrvatski narod idući ka tome da jednog dana Srbi i Hrvati izgube svoja prava i da budu samo nacionalne manjine u svojoj zemlji u kojoj žive", nagalsio je on.

On je rekao da mu je drago da postoji saglasnost između Republike Srpske i Hrvatske kada je u pitanju Ustav BiH i Dejtonski mirovni sporazum, a takva saglasnost postoji i unutar BiH kada su u pitanju predstavnici srpskog i hrvatskog konstitutivnog naroda.

"Srbi i Hrvati traže samo ono što im je zagarantovano Ustavom i Dejtonskim mirovnim sporazumom, a što im je bezočnim međunrodnim pravnim nasiljem oduzimano", naveo je Kovačević.

Kovačević je naglasio da Republika Srpska konstantno poziva na dijalog i ističe da je jedino kroz dijalog unutrašnjih faktora Republike Srpske i Federacije BiH i srpskog, hrvatskog i bošnjačkog naroda moguće pronaći održivo rješenje za BiH.

"Republika Srpska je u institucijama i uvijek je tu da razgovara i poziva na dijalog i da radimo na iznalaženju rješenja od kojih će svi građani u BiH imati koristi“, naglasio je Kovačević.