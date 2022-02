Kovačević: U Dejtonu jasno navedeno da je pravosuđe u nadležnosti Srpske

BANJALUKA - Portparol SNSD-a Radovan Kovačević izjavio je danas da je na osnovu Dejtonskog sporazuma potpuno jasno da je pravosuđe u nadležnosti Republike Srpske i Federacije BiH, a u Ustavu Srpske jasno piše da postoji Visoki sudski i tužilački savjet (VSTS) Republike Srpske.

On je rekao da je procedura u Narodnoj skupštini Republike Srpske u vezi s ponovnim osnivanjem VSTS Srpske u skladu s ustavom BiH i Republike Srpske.

"Ta procedura je u potpunosti demokratska, ustavna i u skladu sa Dejtonskim sporazumom", rekao je Kovačević za RTRS, komentarišući navode poslanika SDA da je sjednica Narodne skupštine sa tačkama dnevnog reda koje se tiču zakona o VSTS i o nepokretnoj imovini "dosada najgrublji nasrtaj na Dejtonski mirovni sporazum".

Kovačević je upitao poslanike SDA o kakvom napadu na Dejtonski sporazum govore kada je na osnovu ovog sporazuma jasno da je pravosuđe u nadležnosti entiteta, pozivajući ih da pronađu gdje to u Sporazumu piše da je pravosuđe nadležnost BiH ili da BiH ima VSTS.

"Ako to piše bilo gdje u Dejtonskom sporazumu, mi smo spremni da povučemo sve to iz procedure u Narodnoj skupštini", rekao je Kovačević.

Kovačević je dodao da SDA nastavlja po svojoj oprobanoj praksi da neko ko je zapalio požar sada želi da se predstavi kao vatrogasac.

Komentarišući poziv SDA Kristijanu Šmitu da, kako je navedeno, sankcioniše one koji rade na kršenju Dejtona, Kovačević je naglasio da SDA sve što radi zasniva na pozivu strancima da kažnjavaju Srbe i Hrvate kako bi nastavili da ispunjavaju njihove političke želje, ali da to neće proći jer je neodrživo.

"Republika Srpska se vraća onome što jeste ustavni okvir i poredak i u BiH i u Srpskoj i to je proces koji nikakva kuknjava iz centrale SDA i nikakav apel prema nepostojećem visokom predstavniku neće moći zaustaviti", poručio je Kovačević.

Komentarišući izjavu predsjednika SDS-a Mirka Šarovića da "Zakon o VSTS Republike Srpske predstavlja platformu SNSD-a za naredne izbore", Kovačević je istakao da od Šarovića još nisu čuli da li će podržati ovaj zakon, odnosno "da li su dobili zeleno svjetlo da urade nešto što građani Republike Srpske žele, a to je da se poštuju ustavi Srpske i BiH i da postoji VSTS tamo gdje mu je mjesto, a to je Srpska".

"Kada oni kažu da je to predizborna kampanja, ja ih pozivam da se pridruže i podrže osnivanje VSTS Republike Srpske i neka to bude dio samo njihove predizborne kampanje, mi to nećemo ni da spominjemo", rekao je Kovačević.

Kada je riječ o Zakonu o raspolaganju imovinom koju koristi javna vlast, odnosno Republika Srpska, Kovačević je rekao da će biti prihvaćeni svi racionalni prijedlozi i sugestije ukoliko je opozicija voljna da doprinese i glasa za to zakonsko rješenje.

On je rekao da su izradi zakona, kao i uvijek, učestvovali eksperti iz pravne oblasti i to je ono što je od najvećeg značaja.

"Poenta je oni ne smiju da glasaju za sve ono što znači jačanje Srpske i da se Republici Srpskoj vrati onaj dio stabilnosti i dio nadležnosti koji joj po Ustavu pripada i onda se traže raznorazna opravdanja - da su dobili kasno materijale, da to nisu napisali nikakvi eksperti. Neka njihovi eksperti daju sve prijedloge i svi prijedlozi koji budu racionalni mi ćemo prihvatiti", rekao je Kovačević.