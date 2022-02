Ljubić: Od Save, preko Bužima, pa sve do Srebrenice osjećamo ovu državu

MOSTAR - Uoči vanredne sjednice Sabora HNS-a koji je, podsjećamo, zatvoren za javnost, novinarima se obratio i predsjednik glavnog vijeća HNS-a Božo Ljubić, koji je također prokomentarisao i š+spekulacije koje prethodnih dana kruže u BiH.

"Ja bih rekao da su ti nacrti zaključaka krivo interpretirani. Osnovna zadaća Sabora je učiniti ono što hrvatski narod i bih očekuje od nas, a to je zaštititi BiH od antiustavnih napada", kazao je Ljubić okupljenim novinarima, a prenosi Bljesak,.info.

"Mi kao predstavnici hrvatskog naroda smatramo BiH svojom domovinom, od Save pa do mora, od Bihaća do Bužima, pa sve do Srebrenice, osjećamo je svojom i spremni smo je braniti kao institucionalnu državu", naglasio je on i dodao da smatraju da u ovom trenutku treba doći do kvalitetnih izmjena izbornog zakona koji će harmonizovati odnose Hrvata, Bošnjaka i Srba na temelju izvornih načela Dejtona koji daje mogućnost svakom narodu da bira svoje predstavnike.

"A nakon toga u boljoj, normalnijoj političkoj klimi doći u situaciju da razgovaramo o racionalnijoj administrativnoj i teritorijalnoj organizaciji zemlje. Jer zemlja sa tri milijuna stanovnika, 14 ustava, 14 vlada i 150 ministara teško može biti racionalna i kompetitivna u Europi", rekao je Ljubić, koji je poručio da osnovna zadaća da stvari u BiH vrate u ustavne okvire.

"Želim vjerovati da ćemo doći do izmjena Izbornog zakona. S druge strane to mogu temeljiti na određenim kontaktima sa relevantnim predstavnicima međunarodne zajednice. Nikome nije u interesu destabilizacija nakon izbora koji bi se održali prema neustavnom Izbornom zakonu'', zaključio je on.