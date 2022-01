MUP RS: Dan Republike proslaviti u miru i dostojanstveno

BANJALUKA - Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) Republike Srpske, povodom proslave 9. januara - Dana Republike, preduzima pojačane mjere radi održavanja povoljnog stanja bezbjednosti u predstojećem periodu, te poziva građane Srpske da dođu u Banjaluku i proslave Dan Republike u miru i dostojanstveno.

Građanima koji budu željeli da prate svečani defile sutra u podne u Banjaluci savjetuje se da poštuju naredbe policijskih službenika na terenu, te da ne nose pirotehnička sredstva i druge opasne predmete.

Savjet građanima je da, zbog lakšeg kretanja i izbjegavanja stvaranja gužvi, ne nose ruksake i torbe, te da svakako uz sebe imaju neki identifikacioni dokument, saopšteno je iz MUP-a Srpske.

S ciljem preduzimanja bezbjednosnih mjera povodom nastupajućih praznika, ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač izdao je naredbu o zabrani prevoza eksplozivnih materija u drumskom saobraćaju na području Srpske, osim za prevoz pirotehničkih sredstava za izvođenje najavljenih vatrometa tokom oba dana vikenda.

Ministarstvo u sjedištu, policijske uprave i policijske stanice za ove dane neće izdavati odobrenja za prevoz eksplozivnih materija.

Radi bezbjednosti učesnika u proslavi 9. januara zabranjuje se saobraćaj za teretna vozila nosivosti veće od 3,5 tone, osim teretnih vozila javnih i komunalnih službi i vozila koja će biti angažovana na aktivnostima povodom obilježavanja svečanosti, i to danas od 16.00 do 21.00 čas i sutra od 7.00 do 15.00 časova na svim ulicama na području Banjaluke.

Od ove odluke izuzeti su Bulevar vojvode Stepe Stepanovića, Bulevar vojvode Petra Bojovića, Bulevar srpske vojske, Knjaza Miloša, Branka Popovića /istočni tranzit/, te ulice Manjačkih ustanika, Omladinska, Krajiških brigada /zapadni tranzit/.

U saopštenju se podsjeća i da je, radi bezbjednosti učesnika, 9. januara na području Banjaluke zabranjena upotreba dronova.