Majkl Marfi novi ambasador SAD u BiH

VAŠINGTON - Majkl Marfi biće novi američki ambasador u Bosni i Hercegovini nakon što je Senat potvrdio njegovu nominaciju.

Predsjednik Džo Bajden nominovano Marfija u julu za novog ambasadora u BiH.

Confirmed by voice vote: Exec. Cal. #450 Michael J. Murphy, of New York, a Career Member of the Senior Foreign Service, Class of Minister-Counselor, to be Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the United States of America to Bosnia and Herzegovina.