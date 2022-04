Marfi: Spomenik na Kazanima nepotpun bez imena svih žrtava

SARAJEVO - Majkl Marfi, ambasador SAD u BiH obišao je spomen obilježje na Kazanima odakle je poručio da je spomenik nepotpun bez imena svih žrtava i jasnog, otvorenog priznanja počinilaca zločina.

"Ubistva na Kazanima naredio je Mušan Topalović Caco, komadant Desete brdske brigade Armije RBiH", napisano je na službenom Twiter profilu američke ambasade u BiH uz objavljenu fotografiju Marfija na spomen obilježju na Kazanima.

Takođe, na profilu je napisano da je rat u BiH užasna tragedija te da je dužnost današnjih lidera da promovišu pomirenje, pozovu počinioce zločina na odgovornost i da odaju priznanje i počast žrtvama.

"Međutim, pomirenje zahtijeva priznavanje svih teških istina iz prošlosti. Memorijal Kazani je nepotpun bez imena svih žrtava i jasnog, otvorenog priznanja počinilaca zločina", stoji u objavi u kojoj se dodaje da se "raduje danu kada će spomen obilježje Kazani odražavati ovu činjenicu".

Inače, uprkos negodovanju uglavnom Srba ali i pojedinaca iz drugih naroda, Gradsko vijeće Sarajeva prihvatilo je prijedlog Benjamine Karić i na spomeniku je uklesano "Zauvijek ćemo se, s tugom i poštovanjem, sjećati naših ubijenih sugrađana".

Upravo ovaj tekst razlog je zbog kojeg su Srbi protestovali protiv njegovog postavljanja je se spornim nazivom omalovažavaju žrtve i ne navodi se da su te žrtve bili Srbi i da ih je pobio Topalović.

Za zločine na Kazanima na kazne od 10 mjeseci do šest godina zatvora do sada je osuđeno 14 ljudi.

The 1992-1995 war in BiH was a terrible tragedy. That is why it is the duty of today’s leaders to promote reconciliation, hold perpetrators of crimes accountable, and to acknowledge and honor the victims. Recently, I paid my respects to the victims at Kazani. (1/4) #USAmbBiH pic.twitter.com/ADaA04TQ79