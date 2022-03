Milanović: Mjesto srpskog naroda je na Zapadu, ne u Rusiji

ZAGREB - Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović izjavio je danas da je mjesto srpskog naroda na Zapadu, a ne u Rusiji, te da će razgovarati sa srpskim članom Predsjedništva BiH Miloradom Dodikom.

"Nazvat ću ga, bilo bi dobro da se vrate u okvire institucija BiH. Za Beograd je trenutak da odluči gdje pripada, je li to EU ili Rusija", kazao je Milanović i dodao: "Republika Srpska se ne može izvući iz BiH, to je nemoguće. Njihovo mjesto je na Zapadu, mjesto srpskog naroda je na Zapadu, ne u Rusiji. Ja razumijem te veze, ali to je daleko".

Komentarisao je i status Srbije.

"Nije vrijeme da se iživljavamo na Srbiji, nego da im kažemo da je sad vrijeme da se odluče, sad gori. Ne morate osuditi Ruse. To je teško, ali razumijem. Idemo vidjeti je li vam mjesto na zapadu ili istoku, ovo je vrijeme za neke dalekosežne odluke. Zapad godinama maltretira BiH. Tamo je pola milijuna Hrvata, to je susjedna zemlja. Njima se odmaže s kilavom EU birokracijom, oni nikako da shvate te ljude i probleme", kazao je predsjednik Hrvatske.

Ponovio je da BiH mora ući u status kandidata EU.

"To je nada debela kao deblo preko rijeke, to im fali, vuče ih se za nos već 20 godina", naveo je Milanović.

Dodao je da je bio sam pozvan da potpiše da se Ukrajini da status kandidata.

"Bio sam to spreman potpisati pod uvjetom da se taj status da BiH i Kosovu, kojeg nisu svi ni priznali. Tražio sam da se donese odluka o početku pregovora s Albanijom i Makedonijom, njih EU već godinama maltretira. Mi BiH želimo dobro, mi ih ne komadamo, neka se to vidi u Sarajevu", rekao je Milanović. (Index.hr)