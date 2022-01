Milanović: Republika Srpska je trebalo da bude vojno uništena

​ZAGREB - Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović izjavio je danas da je Republika Srpska "trebalo da bude vojno uništena", a da Milorad Dodik, srpski član Predsedništva BiH, širi etničku mržnju, ali i da od njega "ima puno gorih".

"Proslava dana RS je najgore mogući izabrani datum, nakon njega su uslijedili grozni zločini i to slaviti kao sveto začeće jedne paradržave je politički nemoralno. RS je trebalo da bude vojno uništena. RS je nastala u Dejtonu, to je potpisao i Tuđman, i ja to akceptiram, i to je sve", rekao je Milanović novinarima, kako prenosi Jutarnji list.

"Nije ni Dodik, kao ni Putin, etnonacionalista, to su ljudi koji šire etničku mržnju...Pupovac je nebitan u cijeloj priči. A od Dodika ima puno gorih. Jedan od mogućih sagovornika je Bakir Izetbegović", rekao je Milanović govoreći o situaciji u Bosni i Hercegovini.