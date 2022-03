Miličević: Mnogi u opoziciji misle samo na lične interese

BANJALUKA - Samostalno isticanje kandidatura mimo dogovora unutar opozicije nas udaljava od pobjede i time direktno daju prednost kandidatima vladajućih stranaka. Ovakva razjedinjenost i pogoduje samo strankama na vlasti, ali treba znati da je režim očigledno i radio na tome da razjedini opoziciju, istakao je Milan Miličević, predsjednik Glavnog odbora SDS.

"Izgleda da mnogi i u opoziciji misle više na lične političke interese, a manje razmišljaju o interesima same opozicije. Ono što zabrinjava je da se opozicija više bavi međusobnim verbalnim sukobima, nego pripremama za predstojeće izbore, na kojima treba da pobijedi ovaj režim“, pojasnio je Miličević.

On kaže da je i ranije govorio da je jako važno da opozicija bude jedinstvena i ide u jednoj koloni.

Govoreći o ekonomskoj krizi prouzrokovanoj inflacijom, Miličević kaže da sve ide u pravcu daljeg rasta cijena i do još veće i ozbiljnije krize.

"Plate i penzije će vjerovatno kao i do sada rasti simbolično, ali to neće biti ni blizu u srazmjeri sa rastom troškova života i preživljavanja. Pri tome, naša privreda je maksimalno opterećena poreskim nametima, a u posljednje vrijeme i poskupljenjem sirovina, te je teško pretpostaviti da će u realnom sektoru doći do nekog povećanja plata, obrazložio je predsjednik Glavnog odbora SDS.

On je poručio da sterilni političari nemaju bilo kakva rješenja.

"Zbog takvog ignorantskog odnosa prema osnovnim životnim potrebama običnog čovjeka, koji ih je birao i koga predstavljaju, sumnjam uopšte da ljudi koji čine sadašnju vlast imaju bilo kakvu motivaciju da naprave iskorak na poboljšanju standarda", zaključio je Miličević.