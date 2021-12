Miličević za "Nezavisne novine": Da su izbori sutra, opozicija bi izgubila

Da su opšti izbori sutra, opozicija ne bi mogla pobijediti, kaže Milan Miličević, načelnik Teslića i predsjednik Glavnog odbora SDS-a u intervjuu za "Nezavisne novine".

"Da je doktor Predojević, kao odličan kandidat i kao čovjek kojeg sam upoznao, izašao kao nezavisni kandidat ispred opozicionih partija, prošao bi mnogo bolje", kaže Miličević.

NN: Kako ocjenjujete izbore u Prijedoru u svjetlu predstojećih opštih izbora?

MILIČEVIĆ: Ne mislim da su vanredni izbori u Prijedoru reper za odnos kompletne javnosti u RS i onoga šta će se dešavati u izbornoj godini. Ima tu stvari koje treba dobro analizirati i koje opozicija može popraviti, ali treba uzeti u obzir da je tamo specifično stanje. Naravno da bi bilo vjetar u leđa opoziciji da je naš kandidat pobijedio. Ali Prijedor je pokazao da postoji razjedinjenost opozicije, odnosno mislim na stranke koje čine opoziciju - prije svega DNS i SDS, a onda i PDP i SPS. Zašto? Zato što su išli u nekoliko različitih kolona, prije svega PDP i SPS. Njihovi lokalni odbori realno nisu podržali zajedničkog opozicionog kandidata. SDS ima nekoliko svojih unutrašnjih struja. I to je problem za SDS, koji na tome treba da radi, i već radi jer se konsolidacija stranke dosta uspješno sprovodi. A ono što je najvažnije, DNS sam po sebi iz ugla stanovnika, a ja tamo imam neke prijatelje, nije doživljen kao nešto što znači promjenu politike u Prijedoru, zato što je DNS s SNSD-om 16 i više godina bio vlast u Prijedoru i ljudi DNS doživljavaju kao vlast, a ne kao opoziciju i zamjeraju mu sve ono što zamjeraju SNSD-u i to je, nažalost, razlog što jedan veoma dobar kandidat u Prijedoru nije pobijedio. To su sad problemi koje sam naveo, a koje opozicija treba ozbiljno da analizira i iz njih iznađe rješenja da se ovakav scenario ne bi desio 2022. godine. Da je doktor Predojević, kao odličan kandidat i kao čovjek kojeg sam upoznao, izašao kao nezavisni kandidat ispred opozicionih partija, prošao bi mnogo bolje. Ali to je iza nas.

NN: Da li je niska izlaznost žuti karton i za vlast i za opoziciju u Prijedoru?

MILIČEVIĆ: Samim tim što ne pružite nadu i ne pružite adekvatnog kandidata kojeg bi prepoznali i oni koji apstiniraju od izbora, to jeste žuti karton i opoziciji i vlasti. Ljudi nisu vidjeli promjene ni u jednom ni u drugom kandidatu. Takođe treba uzeti u obzir pitanje je da li je taj procenat izlaznosti stvaran. On jeste stvaran u odnosu na birački spisak, ali je pitanje da li je stvaran u odnosu na broj ljudi koji stvarno žive u Prijedoru.

NN: Ako se na opštim izborima ponovi ovakav scenario kao u Prijedoru, da li to onda znači debakl opozicije?

MILIČEVIĆ: Da su opšti izbori sutra, opozicija ne bi mogla pobijediti. Ali pošto nisu sutra nego za deset mjeseci, ima dovoljno vremena da se poprave stvari. Opozicija mora raščistiti međusobne odnose. Ona mora isključiti sujete, jer bi zajednički cilj trebalo da bude promjena nabolje. Sujete pojedinaca koji smatraju da samo oni i niko drugi treba da budu kandidati i te samopromocije po medijima i unaprijed podjela nepostojećih funkcija i fotelja će samo dodatno odbiti birače i neće biti kritične mase da se promjena nabolje desi. To je nešto na čemu treba raditi, a to se može samo razgovorima.

NN: S obzirom na to da ste načelnik opštine Teslić, u kojoj prilično lako pobjeđujete, imate li neki recept ili se vaši lokalni odnosi ne mogu prenijeti na druge sredine?

MILIČEVIĆ: Možda izvana izgleda da mi u Tesliću lako pobjeđujemo. Mi pobjeđujemo uz jako mnogo napornog rada. To nije nimalo lako. Ali recept ne postoji. Recept su rezultati vašeg rada.

NN: Ima li kod nas salonske opozicije, opozicije koja ne ide među narod? Da li je takva ocjena opravdana?

MILIČEVIĆ: Ona je opravdana u zavisnosti od toga o kome se radi. Postoje tzv. elitni političari i u vlasti i u opoziciji, koji nemaju apsolutno nikakav značajan kontakt sa stvarnim životom. I zbog pozicije koju obavljam i u skladu sa strukturom moje ličnosti, imam svakodnevnu komunikaciju s mojim sugrađanima i u mojoj opštini i svuda gdje se krećem. Znam šta su problemi, ali postoje ti salonski političari koji žive u nekom paralelnom svemiru, pa se bave politikantstvom i pitanjima koja uopšte ne rješavaju ono što su realni problemi običnih ljudi.

NN: Znamo li imena kandidata opozicije za najvažnije funkcije ili barem kada ćemo znati koja su to imena?

MILIČEVIĆ: Kada čitate razne medije i slušate razne samoproglašene kandidate, onda možete zaključiti da su imena tu. Ali stvarno o tome nikada na taj način niti sam govorio niti razmišljao. Ono što znam jeste da u ovom momentu ne postoje zvanično definisana imena kandidata koji će biti kandidati opozicije na sljedećim izborima. Drugo, koliko vidim, imena zvanično nećemo imati barem do proljeća, to je sigurno. I ovim putem bih apelovao da sve razgovore na tu temu treba zatvoriti u krugove političkih partija i rukovodstava političkih partija. Tek kad se to usaglasi, onda ih treba promovisati u javnosti. Ne treba se baviti tim temama kao što to neki rade. Mislim da to samo kreira bespotrebnu nervozu i stvara konfuziju u javnosti.

NN: Koliko će trenutna politička kriza u vezi s vraćanjem nadležnosti imati odraz na predstojeću izbornu kampanju?

MILIČEVIĆ: Ta politička pitanja će, nažalost, veoma mnogo uticati na predstojeće izbore. Kažem nažalost, jer mislim da mi imamo jednu mnogo ozbiljniju krizu koja je proizašla iz ove političke krize, a to je kriza pada standarda, rasta cijena, odliva stanovništva i loše demografske slike. To je ono o čemu se vrlo malo govori i ako se i govori, bojim se da se slabo sluša. Kroz kampanju ću i svaki dan mimo kampanje uvijek prije razgovarati o tim problemima s ljudima i pokušati ih rješavati. Ove velike političke teme u vezi s prenosom i povratom nadležnosti su vrlo bitne za RS, ali to su teme koje su, kad se o njima raspravlja na ovaj način, samo sredstvo za vođenje kampanje SNSD-a.

Opozicija treba da se vrati u institucije

NN: Kako treba da se postavi opozicija? Ako se približi Dodiku, javnost je vidi kao slugu SNSD-a, a ako se odmakne, njene članove proglašavaju izdajnicima?

MILIČEVIĆ: Opozicija ne treba ni da se primiče ni da se odmiče od Dodika, jer je to potpuno periferno pitanje. Opozicija treba da se bavi pitanjima koja su bitna za RS. Možda zvuči kao fraza, ali ja sam uvjeren da opozicija mora kroz djelovanje u Narodnoj skupštini i na svakom mogućem mjestu govoriti o onome što je od interesa za RS. A to se može uraditi samo ako ste unutra, u institucijama. To se ne može raditi napuštanjem sjednica, nego jasnim i glasnim stavom kao što je to, recimo, uradio narodni poslanik Darko Babalj na prethodnoj sjednici. Te stavove onda treba razlagati na terenu, među ljudima i na medijima. U institucijama se borite za interese i stanovnika RS i za političke interese RS. Ako niste u institucijama, ne možete ni na šta uticati. Isto mislim i za zajedničke organe. Mislim da je apstinencija od prisustva u zajedničkim institucijama i Predsjedništvu negativan potez koji obesmišljava izbore. Zašto? Ako su zaključci NS RS blokada institucija, izuzev u slučajevima kada se diskutuje o temama vezanim za RS, to je zaista apsurdno. Svaka tema je od interesa za RS! Jer ako smo tamo, možemo da izglasamo i spriječimo sve ono što nije u interesu RS.