Minić pozdravio usvajanje Deklaracije NSRS o zatvaranju OHR-a

BANJALUKA - Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić pozdravio je usvajanje Deklaracije Narodne skupštine Republike Srpske o zatvaranju OHR-a, ističući da su poštovanje Dejtonskog sporazuma i vraćanje nadležnosti domaćim institucijama ključni za stabilnost i demokratski razvoj.
"Dijalog i dogovor domaćih aktera ostaju jedini način za funkcionisanje BiH", napisao je Minić na društvenoj mreži "Iks".
Poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srpske usvojili su danas Deklaraciju o zatvaranju Kancelarije visokog predstavnika u kojoj se traži da bude okončana funkcija visokog predstavnika u BiH i zatvoren OHR.
Поздрављам усвајање Декларације Народне скупштине Републике Српске о затварању ОХР-а. Поштовање Дејтонског споразума и враћање надлежности домаћим институцијама кључни су за стабилност и демократски развој. Дијалог и договор домаћих актера остају једини начин за функционисање…— Саво Минић (@minic_savo) May 26, 2026