Može li novi Ustav Srpske proći bez Vijeća naroda?

BANJALUKA - Iako je deklaracijom o ustavnim principima predviđena izmjena Ustava Republike Srpske, pitanje je koliko je u ovom trenutku realno da do toga dođe, s obzirom na to da u Klubu Bošnjaka u Vijeću naroda RS već sada tvrde da to neće prihvatiti.

Inače, Vijeće naroda Republike Srpske sa Narodnom skupštinom Republike Srpske ravnopravno odlučuje o samo dva pitanja, a to su izbor sudija Ustavnog suda RS i donošenje Ustava RS. Dok u Klubu Bošnjaka u Vijeću naroda RS najavljuju da neće podržati izmjene Ustava RS, u SNSD-u kao jednom od predlagača deklaracije o ustavnim principima kažu da je Vijeće naroda nametnuo visoki predstavnik i da, ukoliko se sve odbaci što je nametnutno, a samim tim i Vijeće naroda Republike Srpske, da se ono na kraju neće ni pitati o izmjeni Ustava Republike Srpske.

U samoj deklaraciji o ustavnim principima, koja bi trebalo da se nađe pred poslanicima NS RS, navodi se da Narodna skupština zadužuje Vladu Republike Srpske da u koordinaciji s predsjednikom Republike Srpske pripremi tekst Ustava Republike Srpske kojim će se potvrditi sve nadležnosti Republike Srpske, izuzimajući nadležnosti koje po Ustavu BiH pripadaju BiH.

"Novim ustavom Republike Srpske, između ostalog, Banjaluka će biti određena kao glavni grad RS, a Pale kao prijestonica Srpske", piše, između ostalog, u deklaraciji o ustavnim principima.

Mihnet Okić, potpredsjedavajući Vijeća naroda Republike Srpske iz reda bošnjačkog naroda, kaže da su i ranije izmjene Ustava Republike Srpske spriječene, a tako će biti i ovaj put.

"Ranije su bili amandmani na Ustav Republike Srpske u vezi sa glavnim gradom, to nije prošlo i opet neće proći. To je samo nastavak retorike i vidjećemo dokle će to ići. Imamo svoju ulogu u tome, iskoristićemo sve ono što je dozvoljeno kad bude u proceduri i vidjećemo dokle će stići", rekao je Okić.

S druge strane, Srđan Mazalica, poslanik SNSD-a, kaže da je Vijeće naroda Republike Srpske nametnuto i samim tim i nelegalno.

"Rješenje je da se Ustav Republike Srpske donese dvotrećinskom većinom, jer sve što je nametnuo visoki predstavnik smatra se nelegalnim. To je način koji je moguć u ovom slučaju, jer bilo šta da pokreneš oni će pokrenuti veto", rekao je Mazalica.

Inače, i ranije Vijeće naroda Republike Srpske, odnosno Klub Bošnjaka, blokiralo je izmjene Ustava Republike Srpske kojima je bilo predviđeno da umjesto Sarajevo, glavni grad bude Banjaluka, a podrška je izostala i na amandman kojim je bilo predviđeno ukidanje smrtne kazne, i pored toga što je ranije bilo dogovoreno da se to prihvati.

"Sve što se predlaže trebalo bi da postoji podrška i mogućnost da se to dovede do kraja, a ako nemate podršku u Vijeću naroda, onda se postavlja pitanje da li se radi o politizaciji svega toga i prikupljanju poena za izbore sljedeće godine. Ako znamo praksu Kluba Bošnjaka u Vijeću naroda, oni to neće dozvoliti, jer oni i na mnogo manje stvari pokreću pitanje vitalnog nacionalnog interesa, čak i na one stvari koje to nisu", rekao je Davor Šešić, poslanik SDS-a i zamjenik predsjednika Odbora za ustavna pitanja Narodne skupštine Republike Srpske.

Podsjećanja radi, o izmjeni Ustava Republike Srpske priča se već godinama. Dosad je Ustav Republike Srpske sa 140 članova i više od 120 amandmana mijenjan kroz 17 ustavnih promjena i pored toga što u praksi, kada se pređe polovina broja amandmana u odnosu na broj članova postojećeg ustava, slijedi donošenje novog ustava.

Posljednji pokušaj izmjene Ustava Republike Srpske bio je 2012. godine, kada Vijeće naroda nije prihvatilo nijedan od amandmana na Ustav Republike Srpske jer su delegati Kluba Bošnjaka, uglavnom iz SDA, glasali protiv svega, iako je ranije bilo dogovoreno usvajanje pojedinih odredaba, kao što je brisanje smrtne kazne.