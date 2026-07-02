BANJALUKA - Posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske o vetu srpskog člana Predsjedništva BiH Željke Cvijanović trebalo da bude održana u utorak, 7. jula.

Izjavio je to večeras, 2. jula, predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić.

"Biće zakazana u ponedjeljak i najvjerovatnije će biti održana u utorak prije već zakazane", rekao je Stevandić novinarima u Banjaluci, prensoi Srna,

Željka Cvijanović, srpski član Predsjedništva BiH, uložila je veto na odluku o imenovanju članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH, koju je proglasila destruktivnom po vitalni nacionalni interes Republike Srpske nakon što je izglasana na sjednici Predsjedništva bez kvoruma.

Ona je istakla da će glavnu riječ o ovoj odluci dati Narodna skupština Republike Srpske, te navela da je predsjedavajući Predsjedništva BiH Denis Bećirović, koji je predložio ovu odluku, sproveo bezakonje, te da su na sjednici Predsjedništva u više navrata prekršene ustavne i poslovničke procedure.

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