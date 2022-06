Nešić: Nisam htio da pristanem na razvlašćivanje Srpske i unitarizaciju BiH

BANJALUKA - Nenad Nešić, predsjednik DNS-a, rekao je da nije htio da pristane na politički sporazum u Briselu jer po njemu on znači razvlaščivanje Republike Srpske, centralizaciju i unitarizaciju BiH.

Kako je objasnio jako je zabrinjavajuće i opasno to što su se trojica lidera (Milorad Dodik, Petar Đokić i Nenad Stevandić), obavezali da će i promijeniti Ustav BiH u skladu sa mišljenjem Venecijanske komisije.

"Čak ni Bakir Izetbegović ne može da vjeruje da je ovo prihvaćeno", istakao je Nešić. Lider DNS za "Nezavisne novine" kaže da je sastanak u Briselu bio konstruktivan i da se moglo vidjeti zalaganje međunarodne zajednice da se dođe do nekog kompromisa.

"Imali smo dogovore unutar srpskih političkih partija, međutim, za mene nije bilo prihvatljivo nekoliko stvari i iz tog razloga nisam pristao na sporazum u kojem se kaže da ćemo implementirati sve odluke domaćih sudova, a vi znate da oni Srpskoj oduzimaju državnu imovinu, poljoprivredno zemljište, šume i rijeke. DNS na to nije mogao pristati, kao i na to da u preambuli stoji agresija na Ukrajinu, jer je stav Narodne skupštine RS da je Republika Srpska neutralna po pitanju sukoba u Ukrajini", rekao je Nešić.

Takođe, pod tačkom 7, podtačka d, kako objašnjava Nešić, imali smo priliku da vidimo da se obavezujemo da ćemo izvršiti izborne i ustavne reforme u skladu sa preporukama Venecijanske komisije.

"A Venecijanska komisija kaže da se kroz Dom naroda BiH i Predstavnički dom BiH ukinu određene nadležnosti, kao uslov evropskim integracijama. To za DNS i mene kao predsjednika stranke nije bilo prihvatljivo. Smatram da je to narušavanje ustavnog položaja Republike Srpske", rekao je on i dodao da u preambuli stoji i "evropska država BiH".

"Kao što vam je poznato, u Ustavu piše samo Bosna i Hercegovina, nema nigdje predznaka država, već se svuda koristi samo BiH. Tražio sam da se doslovno citira dejtonski mirovni sporazum i Ustav BiH, koji kaže BiH bez prefiksa 'država'", kaže predsjednik DNS-a koji je pozvao sve političke partije iz Republike Srpske da se dozovu pameti i da se ne kockaju sa sudbinom Srpske.

"Ovdje nije u pitanju sudbina nijednog pojedinca, ni Dodika, ni Nešića, ni Borenovića, ni Đokića, niti bilo koga drugog. Ovdje je u pitanju sudbina našeg naroda, našeg položaja i ustavnih nadležnosti", zaključio je Nešić.