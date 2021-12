Nešić: Ostajemo za dogovor sa PDP i SDS ili formiranje trećeg bloka

BANJALUKA - Predsjednik DNS-a Nenad Nešić rekao je da ova stranka ostaje za dogovor za SDS-om, PDP-om i drugima, ali da je, ukoliko opoziciono djelovanje za naredne izbore ne bude zasnovano na principima uzajamnog poštovanja, moguće formiranje trećeg bloka.

Nešić je, nakon sastanka sa liderima nekoliko opozicionih neparlamentarnih partija u Banjaluci, rekao novinarima da je rok za pomenuti dogovor do kraja januara, do kada je DNS-ova "ruka ispružena".

"Ako tog dogovora ne bude, ili neke partije do tada samovoljno izađu sa kandidatima za inokosne funkcije, formiranje trećeg bloka za naredne izbore je neminovno. I u tom slučaju bićemo zdrava i patriotska opozicija", rekao je Nešić.

On je naglasio da DNS kao druga partija u opoziciji po snazi i koja ima stabilno članstvo nikada neće prihvatiti poniženja i ultimatume bilo koje stranke ili biti njihov satelit.

Nešić je rekao da opozicioni kandidati za inokosne funkcije treba da budu oni koji, prema istraživanja javnog mnjenja, imaju najveću podršku građana, te da na tom planu treba postići zajednički dogovor.

On je naveo da su to, barem kada je riječ o DNS-u, Radislav Jovičić i on, te dodao da formiranje trećeg bloka, ukoliko do toga dođe i ne bude pomenutog opozicionog dogovora sa SDS-om i PDP-om, "neće biti usluga aktuelnoj vlasti u vezi sa narednim opštim izborima".

"Ova opozicija danas, nažalost, pravi najveću štetu svom narodu, svojim ovakvim nakaradnim ponašanjem", rekao je Nešić, te ocijenio da je opozicija u Srpskoj "nesposobna", što pokazuje tolike godine.

Kada je riječ o tome da je lider SDS-a Mirko Šarović otvoreno podržao poslanika Nebojšu Vukanovića, koji je protiv bilo kakvog koaliranja sa DNS-om, Nešić je rekao da nije pročitao Šarovićevu izjavu, ali je naveo da će se oglasiti.

"SDS-u želim da što prije pronađe svog predsjednika, jer je stigla potvrda da je Šarović povjerenik Nebojše Vukanovića na mjestu predsjednika ove partije", rekao je Nešić.

Na današnjem sastanku u prostorijama DNS-a u Banjaluci, na koji nisu došli predstavnici PDP-a i SDS-a, bili su predstavnici Srpske napredne stranke, Slobodne stranke Srpske i Saveza penzionera i potomaka.

Oni su na sastanku u prostorijama DNS-a u Banjaluci poručili da je potrebno jedinstveno i zajedničko opoziciono djelovanje zarad pobjede na izborima i unapređenja stanja u Srpskoj.