Novi američki ambasador u BiH preuzeo dužnosti

SARAJEVO - Novi američki ambasador u BiH Majkl Marfi, nakon što je stigao u Sarajevo, preuzeo je svoje nove dužnosti, a akreditive će svečano predati tek u srijedu.

Na stranicama Ambasade SAD-a objavljeno je kako je zamjenica šefa misije Debora Menuti predala ovlašćenja Marfiju.

"On će u srijedu službeno predati akreditive predsjedavajućem Predsjedništva BiH Željku Komšiću", stoji u objavi.

