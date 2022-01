Nović: Predstavnici međunarodne zajednice koče rad Parlamenta BiH

SARAJEVO - Situacija koja vlada u BiH posljednjih nekoliko mjeseci pokazuje da su i predstavnici međunarodne zajednice učinili sve da parlament BiH nikako ne počne da radi ili da još dugo ne radi, rekao je šef Kluba delegata srpskog naroda u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Sredoje Nović.

Nović je u intervjuu Srni istakao da postoje različite spekulacije o tome kako je bivši visoki predstavnik u BiH Valentin Incko nametnuo dopune Krivičnog zakona BiH i prema čijem nalogu je to uradio, navodeći da se pominje čak i neki basnoslovan novac.

On je naveo da ne želi da spekuliše u vezi sa tim jer ne raspolaže egzaktnim podacima, ali da uvođenje sankcija jednom broju ljudi iz Republike Srpske dovodi do toga da BiH ulazi u sve dublju krizu.

"U BiH postoji navodna borba za izmjene Izbornog zakona, gdje dolaze jedni za drugima međunarodni zvaničnici i smjenjuju se, ali se tu uglavnom razgovara šta bi se moglo poboljšati za poziciju jednog, eventualno i drugog naroda, a potpuno se ćuti o takozvanim kompenzacionim mandatima", upozorio je Nović.

On je upitao kome kompenzacioni mandati trebaju i gdje to u Evropi postoje takvi mandati, te šta je sa glasanjem u dijaspori.

"Dijaspora je najveći izvor kriminala i problema u izbornom procesu zbog vreća koje dolaze od ljudi koji se jednom, tri ili pet puta registruju. O tome niko ne želi da razgovara. Šta je sa pozicijom Srba u Domu naroda u Federaciji BiH (FBiH)?", upitao je Nović.

On je istakao da je odavno trebalo da bude riješeno pitanje ljudi koji su se u jednom izbornom procesu izjašnjavali kao Bošnjaci, a u drugom kao Srbi i predstavljaju Srbe.

"Sve to govori o tome šta je problem u BiH i ne vjerujem da će parlament uskoro početi da radi, a pogotovo da će moći da donosi odluke ukoliko se ne riješi pitanje 'Inckovog zakona'. Ukoliko na nivou BiH to pitanje ne riješe domaće snage, čini mi se da će to biti kamen spoticanja ne samo do novih izbora", rekao je Nović.

Ukoliko se izbori i održe, Nović kaže da se plaši da se odnosi snaga u BiH neće nikako ili neće bitno promijeniti, te da te činjenice treba imati u vidu i vlast i opozicija.

Mala vjerovatnoća da dođe do izmjena Izbornog zakona BiH

Na pitanje da li postoje šanse da se do narednih izbora riješi pitanje izmjena Izbornog zakona BiH, Nović je naveo da bi prema onome kakvo je trenutno stanje, strancima bilo dovoljno da se razriješi pitanje izbora članova Predsjedništva BiH.

"Oni izgleda nisu mnogo zainteresovani oko drugih odredbi Izbornog zakona. Mislim da to nije jedina ključna izmjena koja bi se trebala izvršiti u Izbornom zakonu. Nesporno da se oko toga vode žestoke rasprave i tu očigledno počinju uslovljavanja od dijela opozicije, posebno u FBiH, koja ne želi raspravljati o Izbornom zakonu sve dok se ne počne raditi u parlamentu", rekao je Nović.

On je istakao da je sve to "vrzino kolo" i da očigledno oni sami ne odlučuju o tome.

"Jasno nam je ko je stajao iza prošlog Izbornog zakona, jasno je i ko stoji iza ove Centralne izborne komisije, koja predlaže neka rješenja i zašto se sve drugo ostavlja po strani", naveo je Nović.

Nije isključeno da BiH i 2022. provede na privremenom finansiranju

Osvrćući se na činjenicu da je prošla godina završena bez usvajanja budžeta institucija BiH, Nović je ocijenio da je, u okolnostima u kojima rade Savjet ministara i Parlamentarna skupština, realno da budžet BiH ni ove godine ne bude usvojen.

"Realno je očekivati da budžet BiH ni ove godine ne bude usvojen jer ga nema ko usvojiti niti ga ima ko predložiti, niti ga Predsjedništvo BiH kao predlagač može pripremiti u ovakvim okolnostima. Time ćemo, izgleda, i ovu godinu svesti na privremeno finansiranje sve do nekih godina kada u BiH bude neko normalnije stanje", rekao je on.

Komentarišući poziv turskog predsjednika Redžepa Tajipa Erdoana da se organizuje sastanak predsjednika Srbije, Hrvatske i Turske sa liderima stranaka u BiH kako bi se pokušala riješiti sporna pitanja, te poruke lidera SDA Bakira Izetbegovića da se taj sastanak može održati samo sa članovima Predsjedništva BiH, Nović je ocijenio da je dijalog odavno napustio BiH.

"BiH više, izgleda, ne znače ništa međusobni razgovori. U BiH se ne želi razgovarati o bilo kom pitanju, čak i o onima o kojima se razgovara to se čini na nivou politikantstva, pokušaja prevara, tako da se ne kaže i ne riješi ništa. Ne mogu da razumijem poruke da ne vrijedi i ne treba razgovarati na način kako to predlaže predsjednik Turske", istakao je Nović.

Bez obzira što Amerika ulaže napore, dodao je on, i bez obzira što to čini i Evropa, nikada nije previše razgovora.

"Mislim da Izetbegović više nema snage da vodi dijalog unutar BiH sa bilo kim iz BiH i Srbije. Čudno je da je taj dijalog odbio i kada je riječ o Turskoj, ali smatram da mentori koji drže i njega i još neke lidere, apsolutno ne prihvataju da se još neko uključuje u takav dijalog", naveo je Nović.

On je naglasio da sve te činjenice govore da u BiH odavno ništa ne funkcioniše.

Nedopustivo da BiH nije riješila ni pitanje izgradnje auto-puta

Nović ističe da je BiH prepuna apsurda i da je suština samo da se ne donese nijedna odluka koja može biti od interesa za cijelu zemlju.

"Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić već nekoliko puta upozorava zvaničnike BiH da se izjasne da li žele izgradnju auto-puta prema Višegradu i da Srbija završava svoj dio auto-puta, a u BiH je postalo nevažno da li će auto-put izgraditi preko Tuzle ili Pala, Romanije ili neke druge trase. Suština je samo da se ne donese nijedna odluka koja može biti od interesa za BiH u cjelini. I to govori o apsurdu", istakao je Nović.

On je napomenuo da je očekivao da će BiH imati toliko diplomatskih manira i da će pojedini ambasadori velikih zemalja javno i jasno da pozovu zvaničnike BiH da donesu odluku o gradnji auto-puta, jer je to perspektiva i budućnost BiH, a ne međusobno optuživanje.

Nerazumljivo da opozicija u Srpskoj podržava sve što dolazi iz FBiH

Komentarišući odnos vlasti i opozicije u Republici Srpskoj, Nović je ocijenio da ti odnosi nikada nisu bili zaoštreniji, te da je ovo trenutno najteža faza njihovog razvoja.

"Zauzimaju se pozicije pred izbore, ali je nerazumljivo da opozicija podržava sve što dolazi iz FBiH, a ne podržava ništa što predlaže vlast u Republici Srpskoj. Tu će se stanje i dalje zaoštravati i svi imaju svoje interese zašto se tako ponašaju", zaključio je Nović.