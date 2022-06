Patrijarh Porfirije stigao u Hram Svetog Save u Mrkonjić Gradu

Njegova svetost patrijarh Porfirije stigao je u Hram Svetog Save u Mrkonjić Gradu gdje će održati molitvu.

Poručio je danas u Mrkonjić Gradu da je vjera temelj na kome je srpski narod gradio sebe kroz vijekove, na kojem danas živi i bez kojeg nije moguće da ima bilo kakav pogled na budućnost.

Patrijarh Porfirije je istakao da je ovaj prostor u vremenu progona pravoslavne vjere bez stida i straha pokazivao svoju vjeru i sačuvao svetinje. "Svaki put kada sam dolazio, dolazio sam da se utešim vašom verom, nadom, ljubavlju", poručio je patrijarh Porfirije obraćajući se vjernicima u Hramu Svetog Save u Mrkonjić Gradu. Njegova svetost je ukazao da je tu riječ o hrišćanskoj, svetosavskoj vjeri koja je oblikovala srpski narod vijekovima i sačuvala ga od raznih istorijskih iskušenja. "Sve ono što u duhu svetome i po ljubavi Božijoj večeras osećam, poznato mi je unazad decenijama kada je reč o ovom kraju", rekao je patrijarh Porfirije i dodao da je decenijama upoznat sa vjerom, ljubavi i snagom naroda. Njegova svetost se zahvalio za ljubav koju osjeća. "Vera je ono što je temelj na kome smo gradili sebe kroz vekove, na kojem živimo danas i bez kojeg nije moguće da imamo bilo kakav pogled na budućnost", istakao je patrijarh. On je naglasio da jedinstvo u crkvi ima svoje izvorište i perspektivu u vječnosti. "Ako je crkva u našem životu i vera u Hrista na prvom mestu onda i jedinstvo naroda i država kao takva dobija svoj pečat i one rastu", istakao je patrijarh Porfirije. On je poručio da u životu svakog vjernika i zajednice mora biti Isus Hrist. "Braćo i sestre, hvala vam na ljubavi, što postojite, hvala vam što živite pravoslavnom verom", poručio je vjernicima patrijarh Porfirije. NJegova svetost patrijarh srpski Porfirije doputovao je u Mrkonjić Grad, gdje mu je svečani doček priređen pred Hramom Svetog Save. Sa patrijarhom srpskim u Mrkonjić Grad je došao i Njegovo preosveštenstvo episkop bihaćko-petrovački i rmanjski Sergije, a dočekali su ih brojni vjernici. U čast dolaska srpskog patrijarha u Hramu Svetog Save služena je doksologija. Dolaskom u Mrkonjić Grad, NJegova svetost započinje dvodnevnu posjetu Eparhiji bihaćko-petrovačkoj i rmanjskoj. Patrijarh Porfirije sutra će služiti Svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Glogovac kod Šipova.